和小11歲老婆張瀞云傳婚變 洪榮宏首鬆口：發生一些事情

金曲歌王洪榮宏婚變後首度回應，坦言「的確發生一些事情」。圖／年代提供

金曲歌王洪榮宏今（26日）登上音樂節目「那些年那些歌」宣傳，並宣布將於7月26日在台北國際會議中心（TICC）舉辦孝親加場，消息一出備受關注。洪榮宏出道多年，歌壇地位屹立不搖，日前傳出他和小11歲的老婆張瀞云婚姻生變，他首度鬆口坦言，生活中「的確發生了一些事情」，但強調一切正朝好的方向發展，「家庭生活本來就有柴米油鹽醬醋茶需要面對」，也表示會努力成為更好的人，並全力投入5月發片與7月演唱會的準備。他誠懇感謝外界關心，也盼望給予時間與空間，在信仰與主的帶領下迎向圓滿。

面對外界傳聞紛擾，洪榮宏態度從容卻難掩無奈，直言部分報導連自己看了都感到驚訝。他以虔誠信仰安定內心，並深情表示「願主祝福自己與大家」，期盼生活早日回歸平靜。近期忙於新專輯與演唱會籌備，洪榮宏頻繁往返新竹住處與台北之間，長時間交通奔波讓體力負荷加重，也讓他萌生在都會區置產的想法。他透露，新店山區一棟自疫情期間閒置至今的別墅，環境清幽，曾為他帶來無數創作靈感，許多經典作品皆誕生於此。談及是否轉手，他坦言「有點不捨」，目前仍在評估中。

此外，洪榮宏日前在社群平台發布一段影片，透過AI技術模擬與已故父親「寶島歌王」洪一峰跨時空相擁的畫面，引發熱烈迴響。他感性表示，父親過去在音樂上的嚴格造就今日的自己，但也讓父子間存有距離，「我跟大家一樣，對阿爸的愛，總是不敢如此親密擁抱。」如今年過六旬，終於透過科技完成這個「小小卻也大大的夢想」，影片一出感動無數粉絲。

洪榮宏將對父親的思念轉化為舞台動力，宣布「舊情綿綿」演唱會孝親加場將於7月26日登場，門票預計3月27日中午12點於年代售票系統開賣（購票連結：https://reurl.cc/qKWX83）。為鼓勵子女帶長輩進場，主辦單位推出早鳥優惠：3月27日至4月26日間，購買2至6張門票即享88折。洪榮宏呼籲，趁著母親節與父親節前夕，將說不出口的愛化作陪伴，「牽著他們的手走進旋律，留下最珍貴的回憶。」