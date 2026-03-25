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梁軒安捲性侵案 發聲明護妻蕭淑慎「跟我太太沒有關聯」

記者陳慧貞／即時報導
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蕭淑慎（右）和老公梁軒安結婚7多年又現爭端。圖／中天提供
蕭淑慎（右）和老公梁軒安結婚7多年又現爭端。圖／中天提供

女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚8年，豈料男方捲入性侵案，日前遭士林地院判刑4年10個月，梁軒安先前雖宣稱會繼續上訴，面對週刊爆料他曾冷血稱病妻 「反正她快掛了！」 並暴力硬上、威脅等行徑，梁軒安今（25日）發出10點聲明，並強調整起事件 「就是設局」，並要求媒體不要再牽扯老婆蕭淑慎。

針對受害者R小姐爆料，梁軒安聲明中首先澄清，蔡小姐（R小姐）並非藝人，僅是 「一般表演工作者」，當初是基於其家庭因素才「善意提供工作機會」 協助其擔任行政職，他自稱立場單純，不希望因此案浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理，但仍有10項聲明需要解釋，包含「關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。

對於被爆性侵而老婆蕭淑慎全知情一事，梁軒安表示「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」最後，他希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作，「涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。本案後續，將全權交由律師依法處理」。

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