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粉絲要暴動了…周杰倫鬆口考慮在網球場辦簽唱會？

記者許晉榮／即時報導
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周杰倫今天舉行「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會。記者王聰賢／攝影
周杰倫今天舉行「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會。記者王聰賢／攝影

周杰倫（周董）今（24日）舉行新專輯記者會，難掩好心情，不僅分享創作過程，也罕見鬆口即將到來的演唱會規劃。

他談到新作品陸續曝光，直言「其實忍很久了」。更透露，這次採取「一波一波釋出」策略，從預告到正式MV接連上線，「第一支大家等很久，後面其實還有很多內容，包括更多畫面素材，會慢慢跟大家見面」。語氣極度興奮。

距離上次發片記者會至少10年之久，面對熟悉的媒體朋友，他笑說，上一次開類似規模的記者會，已是好幾年前，「應該快10年了吧」。是否會增加曝光與宣傳機會，他抱持開放態度，只要時間允許，未來不排除多做專訪，「其實這樣的互動蠻好的」，也希望讓新專輯被更多人看見。

周董也大方分享個人生活，提到平常與孩子互動，意外也成為他的創作養分，「小朋友幫你在臉上畫畫，其實是很常發生的事」，這種看似混亂卻溫馨的日常，也被他轉移至歌詞與影像裡。他形容，那是一種在工作與家庭之間切換的節奏，「一下要忙工作，一下又回到家庭，那個畫面其實很可愛」。

由於「告白氣球」已成為經典告白神曲，這次他希望再創一首不同氛圍的婚禮代表作，「就在想，婚禮是不是還可以有另外一首歌」，於是將相關情感寫進新作，並搭配過往影像剪輯進MV中，呈現更有層次的畫面。

新的巡演即將啟航，周董也透露，演唱會巡迴通常會走個2到3年，最終才會回到台灣，更預告，未來演出將加入更多新歌，「希望大家可以多練一些新歌」。

粉絲期待他再舉辦久違的簽唱會，他也幽默回應：「如果把打網球的時間拿掉，應該可以。」甚至笑說場地不拘，「在網球場辦也可以」，展現天王輕鬆幽默的一面。

周杰倫一身黑西裝開V領現身。記者王聰賢／攝影
周杰倫一身黑西裝開V領現身。記者王聰賢／攝影

周杰倫難得與媒體近距離分享近況。記者王聰賢／攝影
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