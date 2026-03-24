同框田中千繪見習婚禮 47歲范逸臣還不想當爸

范逸臣出席「以身相許」首映記者會。圖／大愛電視提供

由楊一展、范逸臣、董季鑫、亮哲等主演，大愛劇「以身相許」24日舉辦首映記者會，演員們齊聚暢聊拍戲點滴，同時也關心同劇演員的近況，47歲范逸臣之前傳出與田中千繪一起出席孫協志與夏宇童的婚禮，被問是否有受到觸動？他一度想結束訪問，隨後才說：「每場婚禮都有一些觸動。」

范逸臣和田中千繪傳出交往超過10年，始終不願正面承認戀情的兩人，日前一起出席孫協志與夏宇童的婚禮，但聊吃過誰的喜酒，范逸臣就是不願提自己的感情事，他試圖轉移話題，提及參加過王齊麟、陳詩媛的婚禮，還恭喜兩人近日喜獲麟兒、升格當新手爸媽，至於自己是否想當爸？范逸臣沒想到話題又繞回來，尷尬表示：「目前沒有想法。」

「以身相許」劇中，范逸臣飾演慈濟大學模擬醫學中心的大體處理技術員「陳鴻彬」，角色性格草根直率、海派大方，人脈廣闊，擅長打點殯葬現場的各種「社會事」，內心卻有著對職業身分的掙扎，甚至一度對母親隱瞞自己在醫學院的工作，直到臉上因長期配戴防毒面具留下的壓痕被太太發現，這段沈默的職人之路才逐漸顯露。

范逸臣形容劇中的工作型態是「24小時On Call」，心理壓力極大，因為時間完全無法自行安排，隨時一通電話就得即刻出門。這種「夜行者」的孤獨感，與他私下熱愛的「超級馬拉松」有驚人共鳴。他分享跑超馬時，經常是「前無古人，後無來者」，一個人在賽道上沉澱與面對自己。不過范逸臣說，大體處理技術員的壓力更大，除了生理上的疲累，精神上的負荷更是巨大。范逸臣說大體處理技術員的工作，基本上很難安排私人時間「你不知道什麼時候會接到一通電話」。

拍攝期間，全體劇組與演員都住在同一棟民宿，范逸臣分享，大家習慣在收工後聚在樓梯間或走廊討論劇本、慶祝節日，如跨年等，很有儀式感，甚至會把環境佈置得很漂亮。雖然大家會抒解拍戲的沉重情緒，但范逸臣強調因為劇組有長輩演員，需要提早休息，大家在九點後就會自律縮小音量。

大愛劇「以身相許」3月25日起，台灣時間周一至周五晚間8點，在大愛頻道及大愛劇場YT頻道同步播出，晚間9點於中華電信MOD/ HamiVideo播出。

董季鑫(左起)、范逸臣、楊一展、亮哲出席大愛劇「以身相許」首映會。圖／大愛電視提供