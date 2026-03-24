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周杰倫首揭露求婚昆凌核彈級內幕 豪租古堡 餐廳是假的？

記者許晉榮／即時報導
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周杰倫以開胸前V領西裝出席記者會。記者王聰賢／攝影
周杰倫以開胸前V領西裝出席記者會。記者王聰賢／攝影

天王周杰倫（周董）今（24日）一口氣公開2首新歌MV，除了稍早之前的「太陽之子」，緊接又公開與好友阿Ken、柯有倫等人共演的新歌「淘金小鎮」MV。記者會上他不只分享創作理念，在與主持人阿Ken輕鬆對話裡，意外揭露多段幕後祕辛，從「沒有歌先拍MV」，到首度鬆口將求婚影片化為作品，讓整段訪問充滿笑聲與驚奇。

談起拍攝「淘金小鎮」MV，周杰倫笑說，其實靈感來自「周遊記」節目。當時一行人遠赴澳洲拍攝，輾轉來到一座淘金小鎮，他一見場景便直覺「只拍節目太浪費」，於是決定直接拍成MV。更讓全場驚訝的是當時，根本還沒有這首歌。

「阿Ken還問我是哪一首歌？我說沒有歌啊，我就是歌。」周杰倫笑說，當下完全是「先拍再說」，回去再依照畫面寫歌。他坦言，這種「影像先行」的創作方式，也讓音樂更有畫面感，更貼近自己當下情緒。

就連參與演出的夥伴，也是在「不知道完整劇情」情況下被指示演出，阿Ken忍不住大笑：「我真不知道他到底在拍什麼？」周董直言，比起單純拍照，「用音樂把那段時間留下來」更有意義，「等你80歲再回頭看，可以看到當時的自己，除了故事，還有音樂。」

周董還自曝，將推出一首以「父女關係」為主題的歌曲，靈感也來自和小女兒平時用手機錄下的童言童語，「她會問我為什麼哥哥姊姊都有歌，她沒有」。於是他決定把女兒的聲音與互動寫進作品中，打造專屬小女兒的歌曲。

而最讓全場驚喜的是，周董親口透露，也會把「求婚影片」製作成MV。他回憶當年求婚過程，從租下古堡、安排演員，到整場晚宴其實都是精心設計，「連餐廳都是假的，全部都是演出」。甚至連帶女方前往的理由，也早已鋪陳好情境，宛如一場大型演出。

周董過去對私生活一向很保護，這卻回選擇公開，他坦言這幾年心境已有轉變，「以前會覺得私生活就是私生活，但現在會覺得，這些人生故事，其實可以透過音樂分享給大家」。

周杰倫（24日）一口氣公開2首新歌MV。記者王聰賢／攝影
周杰倫（24日）一口氣公開2首新歌MV。記者王聰賢／攝影

阿Ken(左)與周杰倫幽默對話。記者王聰賢／攝影
阿Ken(左)與周杰倫幽默對話。記者王聰賢／攝影

周杰倫（24日）一口氣公開2首新歌MV。記者王聰賢／攝影
周杰倫（24日）一口氣公開2首新歌MV。記者王聰賢／攝影

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