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阿本不忍了…下跪揭開炎亞綸這一面 黑歷史全曝光

記者林士傑／即時報導
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炎亞綸相當關注動物議題。圖／晴空鳥提供
炎亞綸相當關注動物議題。圖／晴空鳥提供

炎亞綸與阿本有段舊情，近日更新YouTube頻道釋出同遊日本佐賀的影片，讓阿本一度PTSD發作下跪，想起共同出國的悲痛經驗，爆料滿滿「笑果」。除了積極更新YouTube頻道，炎亞綸本周將在高流開唱，邀來鮮少公開演唱的李國毅合體，獻出同台初體驗，炎亞綸笑說：「一定會在舞台上好好照顧他。」

炎亞綸在節目中跟阿本互動自然，對於阿本爆料常常忘記帶東西，尤其第一次一起飛往美國時，換護照卻忘記告知阿本更新美國簽證，他仍一派輕鬆笑回「還沒出國就要吵架」。目前他全力投入彩排，然而這個月剛好是爸爸的生日，他說忍不住喝了一點小酒，仍會盡量調整飲食，最重要的任務是把體力留給練舞，持續按表操課進行運動、練唱與舞蹈訓練，希望以最佳狀態迎接演出。

而他的全新專輯「IKIGAI」已經開放預購，演唱會現場將會搶先開賣實體專輯，同步推出高雄限定周邊，讓歌迷提前入手、一次收藏。在忙碌的工作期間，他也相當關注動物議題，透過新歌「家庭會議」MV，描繪人與毛孩從陌生到接納的情感過程，傳遞「不是你拯救了牠，而是牠接納了你」的核心觀點。

加入「毛怪樂園透明守護計劃」的他，認為動物比人類還要單純，只要真誠對待，牠們也會真誠回應，尤其面對較敏感的貓，更可以體會耐心與陪伴的重要性，「你對牠有耐心，有一天牠也會理解你」。

炎亞綸把體力留給練舞。圖／晴空鳥提供
炎亞綸把體力留給練舞。圖／晴空鳥提供

炎亞綸(右)在節目中邀舊愛阿本一起出國。圖／摘自YouTube
炎亞綸(右)在節目中邀舊愛阿本一起出國。圖／摘自YouTube

炎亞綸

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