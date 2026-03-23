BTS回歸演唱會人潮遠低預期 經紀公司股價暴跌近15%

BTS在韓國首爾光化門廣場舉辦免費回歸演唱會。美聯社

韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）21日舉行回歸演唱會，但現場人潮遠低於預期，BTS所屬經紀公司HYBE今天股價暴跌近15%。

BTS在韓國首爾光化門廣場舉辦免費回歸演唱會，這是他們自2022年為履行兵役義務而暫停團體活動以來，7名成員Jin（金碩珍）、SUGA（閔玧其）、J-Hope（鄭號錫）、RM（金南俊）、Jimin（朴智旻）、V（金泰亨）與Jung Kook（田柾國）首次全體同台演出。

英國廣播公司（BBC）報導，這場演唱會原先預期會湧入25萬人，但據估計只有約10萬4000名粉絲到場，不到預期的一半。

在BTS開演唱會及發表新專輯Arirang前，其經紀公司HYBE近幾個月股價上揚，但該公司今天股價暴跌近15%，創4個月以來新低。

BTS計畫舉行82場世界巡迴演唱會，門票均已售罄，這次光化門演唱會為世界巡演拉開序幕，並由Netflix對韓國等逾190個國家同步直播。

由於Netflix直播，加上嚴格人流管制措施，可能影響了實際到場人數，預計Netflix本周稍晚將公布觀看人次數據。