賈斯汀酒駕被逮影片流出 友搬神曲求情碰釘子…超糗

賈斯汀2024年酒駕遭逮畫面曝光。（美聯社）

美國歌手賈斯汀（Justin Timberlake）2024年因酒駕 遭逮，近日警方密錄器畫面釋出，讓當時的執法過程首度被完整檢視，也讓外界重新關注他私下狀態與公眾形象之間的落差。

根據外媒報導，事件發生在2024年6月18日凌晨。警方當時以闖紅燈及疑似蛇行為由攔下車輛，駕駛正是賈斯汀。畫面顯示，他在接受盤查時神情不穩、雙眼泛紅，整體狀況與舞台上的自信模樣形成鮮明對比。當警方要求進行直線行走與視線測試時，他多次未能順利完成，甚至表達測試難度過高，並提到自己心跳加速，最終仍被依法上銬帶離。

過程中，一名隨行女性曾嘗試為他緩頰，甚至提及代表歌曲「Bye Bye Bye」與「Sexy Back」，希望藉此爭取警方通融。然而執法人員並未因其藝人身分改變處置，仍依標準程序辦理，現場對話一度顯得尷尬且緊繃。

值得注意的是，相關影像並非即時公開。這段長達約8小時的原始紀錄，經過當事人主張隱私後，最終僅以刪減版本對外釋出。影片曝光後迅速在網路上引發討論，不少網友以戲謔方式評論當時情境，使事件再度成為熱門話題。

回顧案件進展，賈斯汀已於2024年9月承認較輕的違規指控，並接受罰款、吊銷駕照及社區服務等處分。他也公開致歉，強調無論飲酒量多寡，都不應駕車。隨著畫面釋出，也讓這起原本已告一段落的案件，再次重新被放大檢視。