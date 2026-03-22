Doris被老公林昶佐爆出罹腦部罕見疾病 本人現身曝近況

大港開唱策展人Doris開心有國際人士來觀摩。圖／出日音樂提供

「大港開唱」邁入第20年，儼然已是在地指標性音樂祭。策展人Doris （22日）受訪時分享，今年最深刻的感受，應該是來自各國音樂產業人士的回饋，讓她真切感受到大港的蛻變與影響力。

她指出，今年還有日本大型音樂策展與演唱會公司來台參與，甚至有主辦數萬人規模演出的業者到場觀摩，「以前是我們去日本學習，但今年變成他們來看我們，這個轉變讓我非常有感。」不少日本業者也直言，台灣音樂祭的氛圍與其它地方很不同，觀眾不僅熱情，也展現高度秩序與禮貌。

不只日本，也有來自歐洲的音樂節策展人同樣留下深刻印象。Doris轉述對方的驚訝：「他說在歐洲，現場可能早就一片混亂，但在台灣卻能看到這麼多人仍井然有序，真的很難得。」

隨著大港年年規模不斷擴大，營運壓力也逐年攀升，Doris透露，早期活動成本僅約數百萬元(新台幣，下同)，如今已突破億元規模，「票價也從當年約350元，到現在幾千元，整體製作規模也完全不同」。並說大港從頭至尾都是自負盈虧，沒有接受任何政府補助。

她更形容，大港開唱背後運作的複雜度幾乎等同多場演唱會同時進行，「從製作到動線規劃，每個細節都要打通，而且動用的人力也是台灣音樂祭中最多的」。相較於室內場館如台北小巨蛋具有既有設施與動線，大港所在場地屬於開放空間，每年都必須重新規劃與調整，「而且沒有前例可循，只能靠每年檢討再優化，壓力真的非常大」。

駐芬蘭大使林昶佐日前在節目中曾透露太太Doris罹患腦部罕見疾病，醫生有提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮三連霸了」而Doris本人對此則回應，「目前個人健康都還好，當初也是健康檢查被照出來，但其實並沒有什麼症狀，只需多注意生活作息即可」。