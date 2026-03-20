專訪／林依晨手術後情緒「劇烈起伏」親曝心理狀態

林依晨去年以「深度安靜」暌違22年再度入圍金馬影后。記者王聰賢／攝影

林依晨 去年以「深度安靜」暌違22年再度入圍金馬影后，她坦言當年的作品「飛躍情海」在人物情感上比較豐沛，「當時第一次感受到好像真的把角色吃進去的感覺，完全影響到我的作息、想法，那是我剛接觸戲劇沒多久，感受到一種忘我的境界」。她坦言此次相對來說是一種更內在且持續性的表演狀態。

片中林依晨飾演的「依庭」，在面對懷孕期身心靈都有劇烈的變化。林依晨坦言，她在現實生活中懷孕時並沒有這樣的情緒變化，反而在過去動完手術後，情緒起伏較強烈：「我之前那個手術後面幾個月的恢復期，就真的是情緒起伏滿劇烈，心情上會感受到天差地別，極度樂觀又極度悲觀，就是會莫名其妙流淚、絕望，但又瞬間樂觀到像個孩子。」

「深度安靜」透過林依晨飾演的角色，拉出原生家庭的恐懼與不堪回首的幽暗秘密，同時也讓婚姻陷入前所未有的深淵。林依晨認為，現實生活中每個人都會有不願分享的秘密：「我也不會去問出老公的秘密，所以我希望保有我自己的，我覺得只要不太大影響我們現在共同的生活，都是可以接受的，不需要每個人都扒開自己給人家看吧。」

林依晨與張孝全四度合作，此次在「深度安靜」中首度演出夫妻。她形容婚姻總會走到一個狀態，跟熱戀期不同，現在與老公也是同樣狀態，她笑說：「如果還在熱戀，那就太不科學了吧。」

林依晨透露，她和老公對於婚姻都有了心理準備：「就是彼此關係進入到另一個階段，我們要擔心和忙碌的事情很多，所以我們支持彼此的方式，絕對是和熱戀期靠賀爾蒙撐著的那個時期不一樣。」她坦言現階段有更多責任和更多的人要去愛，「我們彼此都很清楚，然後也都很安然、舒坦的在這個階段當中」。

不過，林依晨也大讚老公情緒穩定，總能提供她很高的情緒價值，是無可挑剔的存在：「我覺得價值觀相近對共同生活的2個人來說非常重要，他在我情緒低落的時候，知道我需要什麼樣的方式去消解，那可以不一定是陪伴，就和我去看場電影、帶我出去走走，或是去吃我喜歡的東西。」