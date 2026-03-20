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美國動作明星羅禮士逝世 與李小龍對打戲蔚為經典

中央社洛杉磯20日綜合外電報導
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美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。（美聯社）
美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。（美聯社）

美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。他因主演美劇「德州騎警」而走紅，其在電影「猛龍過江」中與李小龍的對打戲蔚為經典。

法新社報導，羅禮士（Chuck Norris）的家人在社群媒體平台Instagram發表聲明寫道：「我們懷著沉重的心情宣布，我們摯愛的羅禮士於昨日早晨驟逝。」

這份聲明提及：「對世人而言，他是武術家、演員與力量象徵；對我們而言，他是忠實的丈夫、慈愛的父親與祖父、傑出的兄弟，也是我們家庭的核心。」

據報導，羅禮士昨天在夏威夷考艾島（Kauai）病倒。他上週才年滿86歲，在社群平台上傳自己打拳擊的影片慶祝，並說道：「我不會老，我只會升級。」

羅禮士生於1940年，1958年加入美國空軍，被派至駐韓美軍的烏山空軍基地（Osan Air Base）擔任空軍憲兵（AP），並在當地開始練習唐手道，之後將這套武術發展出衍生的春谷道。

1960年末期，羅禮士曾贏得一系列空手道錦標賽，並與同為武術家的李小龍建立友誼，曾參演李小龍執導的1972年電影「猛龍過江」，飾演一名空手道高手，與李小龍在羅馬競技場決鬥，被公認為經典的武打場面。

羅禮士因主演1990年代長壽美劇「德州騎警」（Walker, Texas Ranger）而走紅，並曾擔綱演出「北越歸來」（Missing in Action）及「三角突擊隊」（The Delta Force）等動作片。

2012年，羅禮士還參演動作大片「浴血任務2」（The Expendables 2），與席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）及布魯斯威利（Bruce Willis）等一眾動作片巨星同台飆戲。

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