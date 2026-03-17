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不運動照樣美 橋本環奈公開保養之道「根本天生麗質」

記者李姿瑩／即時報導
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橋本環奈挑戰詮釋太妹醫生。圖／摘自官方X
橋本環奈挑戰詮釋太妹醫生。圖／摘自官方X

曾獲封「千年一遇美少女」的女星橋本環奈，日前接演新戲「不良醫！」，詮釋從不良少女到成為腦神經外科醫師的勵志故事。橋本環奈越洋受訪，透露沒想到這部日劇竟然是改變自真人真事，「當事人的人生就像連續劇一樣，真的想不到會有這樣的故事」。

橋本環奈在劇中飾演一名痛失摯友的太妹，大徹大悟後努力念書改變人生。為了呈現叛逆少女的樣貌，橋本環奈戴上金色假髮，故意壓低嗓音粗俗吼叫，為了避免喉嚨受損，她在彩排時會刻意保留力道，也為此加強保養喉嚨。

橋本環奈強調，這次作品和一般醫療劇不太一樣，著重在主角的蛻變。因為演出醫生角色，她的生活作息變得更規律，笑說現在收工回家後幾乎都是洗完澡就直接躺平，「想吃什麼還是會吃，但良好的睡眠才是保持健康最重要的關鍵」。

27歲的她天生麗質，問起保養之道，橋本環奈直言她沒有刻意養生，既不吃保健食品，也不會特別運動。她表示自己從小就是健康寶寶，「身體健康」是她的優點之一。而且她體力充沛，平時不太容易感冒，工作方面不也太會給自己太大的壓力，盡量想辦法樂在其中，如果真的心情煩悶，就靠美食解決。「不良醫！」每周二在friDay影音更新播出。

橋本環奈挑戰詮釋太妹醫生。圖／摘自官方X
橋本環奈挑戰詮釋太妹醫生。圖／摘自官方X

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