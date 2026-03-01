我的頻道

快訊

美媒：伊朗新政權希望對話 川普同意談判

3死14傷 德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」

人在杜拜 吳辰君聽飛彈巨響咬牙忍淚讓孩子「看卡通」

記者陳慧貞／即時報導
吳辰君還原聽到飛彈巨響的恐懼。圖／摘自臉書 陳慧貞
吳辰君還原聽到飛彈巨響的恐懼。圖／摘自臉書 陳慧貞

中東戰火升級，美國與以色列針對伊朗發動大規模軍事打擊，戰火波及阿拉伯聯合大公國，杜拜、阿布達比接連傳出爆炸聲，造成機場停飛、五星飯店遭無人機攻擊引發大火，而移居杜拜的女星吳辰君身歷其境，「人生第一次聽見三聲巨響，說不害怕是不可能的」。

曾演過成龍電影「警察故事4之簡單任務」，也曾與吳建豪搭檔演過偶像劇「蜜桃女孩」，吳辰君2012年婚後育有11歲女兒、6歲兒子，後來移居到杜拜，但身處在局勢混亂的中東，她天天關心國際新聞。

還原昨（2月28日）傍晚聽到飛彈巨響的恐懼，吳辰君發文道，當時正和兒子在住家飯廳，「新聞裡陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光。一直關注中東局勢的我，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻仍只能在孩子面前裝作若無其事。」向來不希望孩子們看卡通的她，為了消除孩子們的恐懼，「今晚卻破例讓他們開心地盯著螢幕。只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」

第一次近距離感受戰爭的可怕，吳辰君說：「人在杜拜，心裡有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」

吳辰君。圖／摘自臉書 陳慧貞
吳辰君。圖／摘自臉書 陳慧貞

以色列 杜拜

