伊能靜緊牽老公街頭放閃 「大衣吊牌沒剪」被虧7日退貨？

伊能靜與老公秦昊牽手甜蜜逛街，大衣吊牌沒剪被抓包。(圖／摘自微博)

伊能靜 與小10歲演員秦昊 結婚10年，育有一女「米粒」，婚姻生活幸福美滿，近日夫妻倆被拍到現身瀋陽，兩人手挽著手逛街相當恩愛，豈料，伊能靜穿著大衣悠閒逛街的身影，卻被意外捕捉到「吊牌沒剪」的畫面，迅速在網路掀起關注。

過年期間，伊能靜和老公秦昊到瀋陽逛街曬恩愛，2人毫無掩飾牽手同行的甜蜜模樣，所到之處皆引來逛街人潮拿起手機拍照，沒想到當天身穿一件白色大衣的伊能靜，卻被捕捉到疑似衣角掛著吊牌沒剪，就這樣晃了整條街，讓不少網友不禁想起近日在中國掀起的「買衣服不剪吊牌、穿完就退貨」的相關風波討論，引來大批網友留言：「7日要退貨？」相關討論瞬間在網路炸開。