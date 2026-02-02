壞痞兔寫歷史 抱走最大獎哭了…葛萊美最大贏家果然是他

Bad Bunny（壞痞兔）領獎時眼眶泛淚。（美聯社）

第68屆葛萊美 獎於美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena舉行頒獎典禮，波多黎各歌手Bad Bunny（壞痞兔）以「Debí Tirar Más Fotos」榮獲年度專輯，成為首位以西班牙語專輯奪得該獎的拉丁語歌手。他含淚用英語和西班牙語感性致詞：「我想把這個獎獻給所有為了追夢而不得不離開家鄉的人。」同時他也另外抱回最佳全球音樂表演獎、最佳拉丁都會專輯獎，把握機會為新移民 發聲，「我們不是野蠻人，我們是人類，我們也是美國人」。

饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）成為今晚最大贏家，他一口氣抱回年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌／演唱對唱、最佳饒舌表演等五項大獎，累積獎座達27座，超越Jay-Z和肯伊威斯特，成為葛萊美史上獲獎最多的嘻哈歌手。他在致詞時說到自己不擅言詞，但已經透過音樂來表達自己，他表示：「能站在這裡是一種榮耀。嘻哈文化將永存於此，我們將與這份文化並肩同行。」

今年的葛萊美獎是移民世代的天下，英國靈魂女歌手 Olivia Dean（奧莉維亞迪恩）在得到最佳新人獎後，同樣致詞提到「我是作為一名移民的孫女站在這裡」；怪奇比莉拿下年度歌曲致詞時，先是回應了目前美國的社會現況：「儘管我內心充滿感激，我老實說我覺得現在唯一需要說的就是『在被偷走的土地上，沒有人是非法的。』」她接著補充：「現在真的很難知道該說或該做什麼。我只是覺得在這個空間裡，我充滿希望，我們需要持續祈禱、發聲與抗議。我們的聲音真的很重要，人民也很重要。」

女神卡卡 （Lady Gaga）則抱回「最佳流行演唱專輯」和「最佳流行舞曲錄製」兩項大獎，她在拿下「最佳流行演唱專輯」時激動表示：「我從我還是一個小女孩時就一直在做音樂，而每一次我來到這裡，我都覺得我需要打自己一拳。」她也鼓勵所有女性創作者要忠於自己的聲音，「我知道有時候當妳在錄音室裡，身邊都是一群男生時，可能會很不容易。所以我希望妳一定要傾聽自己的聲音，並且永遠為妳的創意與歌曲而戰，也為自己而戰。」

超人氣 Netflix 動畫「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）原聲帶夯曲「Golden」拿下「最佳視覺媒體歌曲 」，成為史上第一首獲葛萊美肯定的 K-POP 歌曲。 主唱EJAE 在拿到最佳視覺媒體歌曲 後，感性表示：「我以身為韓國人為傲。從小到大，人們甚至不知道韓國在哪裡，或是韓國是個什麼樣國家。而現在能聽到『Golden』這首歌在世界各地的角落被傳唱，看著大家逐字逐句地唱著韓文歌詞，這簡直不可思議！」

