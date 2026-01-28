年度單曲冠軍出爐…蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手

「Kpop 獵魔女團」的「Golden」一曲奪得2025 Hit Fm年度百首單曲冠軍。(美聯社)

動畫「Kpop 獵魔女團」席捲全球，其中歌曲「Golden」MV在YT點閱衝破10億次，不只掀起翻唱風潮，也陸續贏得多座獎項肯定，日前在第83屆金球獎 勇奪「最佳原創歌曲」，如今又成為Hit Fm聯播網「年度百首單曲」票選冠軍，成為第1首拿下第一名的西洋歌曲。

出道不到半年的韓國男團CORTIS圈粉無數，並且橫掃各大頒獎典禮，憑一曲「GO!」出線成為亞軍，另外「FaSHioN」、「What You Want」2首歌曲分別為第27、31名，成績出色。JENNIE在粉絲力挺之下，憑親自參與作詞、作曲的「like JENNIE」奪得第3名，排名在後的是盧廣仲「太陽與地球」，成為台灣歌手代表冠軍。

而剛在大巨蛋以「巨蟒」成為焦點的蔡依林 ，以專輯同名歌曲「Pleasure」拿下第5名，是前10名中唯一的華語女歌手，「DIY」、「Pillow」各自獲得第16、29名。

「年度百首單曲」票選作品為2025年1月1日到2025年12月31日期間發行之實體或數位新單曲，自今年1月1日至15日開放粉絲投票 ，加總投票數直逼1千萬張，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜。

●2025 Hit Fm年度百首單曲 TOP 10

1.HUNTR/X「Golden」

2.CORTIS「GO!」

3.JENNIE「like JENNIE」

4.盧廣仲「太陽與地球」

5.蔡依林「Pleasure」

6.林宥嘉「怪情歌」

7.林俊傑「瞬間的瞬間」

8.張哲瀚「Why Not」

9.BLACKPINK「JUMP」

10.周杰倫X言承旭X吳建豪X周渝民X五月天阿信「恆星不忘Forever Forever」