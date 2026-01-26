好萊塢地標驚見掛滿胸罩…女星攀爬宣傳內衣品牌 引側目

好萊塢女星席德妮・史威尼（Sydney Sweeney）。（美聯社）

據Page Six報導，好萊塢 女星席德妮・史威尼（Sydney Sweeney）近日為宣傳個人全新內衣品牌，攀上洛杉磯著名地標「HOLLYWOOD」招牌，引發關注。

影片顯示，《亢奮》（Euphoria）女星將多件胸罩掛在招牌字母 H上，現場並有完整製作團隊進行拍攝作業。史威尼與工作人員更登上字母頂端，在整排字母之間拉起一條「內衣曬衣繩」，掛滿胸罩，畫面相當吸睛。

消息人士向TMZ透露，此舉是為宣傳《清潔女傭》（Housemaid）女星即將推出的新內衣系列，該品牌獲得億萬富豪貝佐斯 （Jeff Bezos）投資支持。

然而，TMZ 報導指出，盡管這名28歲女星曾向FilmLA申請在好萊塢招牌附近拍攝的許可，但並未獲准觸碰或攀爬招牌本體。

此外，TMZ 亦收到來自「好萊塢商會」（Hollywood Chamber of Commerce）的電子郵件。該單位負責管理好萊塢招牌，並證實史威尼及其團隊未曾向商會申請或取得任何相關許可。

好萊塢商會對媒體表示：「這項行為並未獲得必要的許可。」

由於缺乏正式授權，史威尼的行為可能涉及非法侵入及／或破壞公物，未來不排除面臨刑事指控。

Page Six已向洛杉磯警察局（LAPD）、好萊塢商會，以及史威尼的經紀團隊詢問回應，但截至截稿前皆未獲回覆。

事實上，早在去年 7 月便有消息指出，《愛情，不用翻譯》（Anyone But You）女星計畫推出個人內衣品牌，並由貝佐斯及其妻子蘿倫・桑切斯（Lauren Sánchez）投資支持。

當時，一名知情人士向《Us Weekly》表示，「這對她而言是一項極為重大的計畫，也是她過去一年來持續投入心力的成果。」

在此之前的一個月，史威尼亦曾出席貝佐斯與桑切斯於義大利威尼斯舉辦的奢華婚禮，並在活動期間與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）及湯姆布雷迪（Tom Brady）等名人互動交流。

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras -- and she may have gotten in trouble with the law. 😳



Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

