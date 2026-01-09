宋威龍「驕陽似我」暴紅…3段情史被挖 最新緋聞對象是「她」

陳仟釔與宋威龍因合作「相思令」相識，並傳出緋聞。(取材自微博)

26歲大陸男星宋威龍近日搭檔趙今麥合演「驕陽似我」，一舉漲粉百萬，受到不少人追捧。但人紅是非多，宋威龍昔日多段情史也被挖出，據悉，他曾與「蒼蘭訣」女配洪瀟、「水龍吟」女主林允、超模趙佳麗傳過緋聞，堪稱行走的發電機。近期則因與影視公司高層女兒陳仟鈺交往捲入資源爭議。

年紀輕輕的宋威龍情史豐富，已公開的三段戀情中，第一個是網紅「臥蠶阿姨」洪瀟，兩個人因拍攝短片相識，當時宋威龍以「長腿老頭」網紅身分活躍圈中。兩人當時未正式官宣，僅被網友透過互動細節推測關係。而洪瀟之後轉型進入演藝圈，曾在「蒼蘭訣」中飾演「結黎」一角被大家熟知。

第二段緋聞是在2017年拍攝「彼岸花」時與女演員林允因戲生情，被拍到街頭擁吻等親密畫面，但戀情曝光當日即官宣分手，被稱「見光死」典型。當時宋威龍僅18歲，林允21歲。

2020年時，宋威龍被發現與超模趙佳麗同遊日本 ，兩人在車內熱吻、互動親密，還隔空穿同款情侶T恤放閃，不過雙方皆未回應戀情，無疾而終。