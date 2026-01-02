我的頻道

10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

期中選舉後新任國會須處理社安金基金即將破產問題

陳漢典Lulu喜帖曝光…婚宴日期地點「全都藏不住了」

記者李姿瑩／即時報導
Lulu和陳漢典的喜帖充滿設計巧思。圖／摘自Threads
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典即將於本月25日在文華東方舉辦婚宴，喜帖近日正式曝光，再度引發各界關注與祝福。

Lulu和陳漢典因長年合作「綜藝大熱門」培養出深厚默契，從節目中的最佳拍檔，悄然昇華為人生伴侶。去年9月，他們無預警公開結婚喜訊，震撼演藝圈；10月完成登記結婚後，婚禮籌備動向始終低調，直到近日喜帖曝光，婚宴日期與地點才正式揭曉。

「綜藝大熱門」前製作人潘筱晴2日在Threads分享這份喜悅，公開Lulu與陳漢典的喜帖，並開心表示：「2026第二天就收到典Lu的喜帖，真的好幸運，好可愛的一對夫妻，愛你們。」她也被外界視為促成兩人結緣的重要推手之一。

喜帖中最吸睛的，莫過於小倆口遠赴日本拍攝的婚紗照。畫面以富士山為背景，一張是Lulu身穿白紗，溫柔依偎在陳漢典肩上，甜蜜氛圍藏不住；另一張則是兩人面對面、低調避開鏡頭，卻更顯浪漫與默契，展現專屬於他們的可愛風格。

先前外界盛傳兩人將於25日晚間在文華東方宴客，當時雙方經紀人僅低調回應「屆時會再與大家分享」。如今隨著喜帖曝光，婚宴資訊也正式與傳聞一致，這對從綜藝舞台走向人生舞台的夫妻檔，正式邁入人生新篇章。



