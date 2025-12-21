眼精完全不敢直視 郭書瑤爆乳美人魚空降新加坡頒獎

郭書瑤換上性感長禮服出席盛宴。圖／混血兒娛樂提供

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日受邀飛往新加坡 ，出席首屆金獅大賞頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃行程。她以爆乳裝扮擔任頒獎嘉賓，還與魏德聖導演同台頒發最佳男女配角獎，更近距離感受由動作巨星甄子丹 領銜的評審團氣場，收穫滿滿。

即便行程緊湊，瑤瑤仍全力力挺曾合作電影「流氓驅魔師」製作團隊，坦言此行誠意十足。她透露自己一直是魏德聖導演的影迷，雖過去未曾合作，但能在國際舞台同台頒獎，仍感到非常榮幸。典禮期間，她也被奪下多項大獎的動作大片「九龍城寨之圍城」深深震撼，拳腳場面喚醒她骨子裡的武打魂，甚至在後台悄悄許願，未來可以挑戰更高強度的動作角色。

瑤瑤笑說自己其實很想演「甜到冒泡」的純愛劇，卻常接到命運坎坷的角色，「不是我離開人間，就是對方離開人間」，所以特別期待一部能超越生死、滿滿粉紅泡泡的愛情作品。