我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

眼精完全不敢直視 郭書瑤爆乳美人魚空降新加坡頒獎

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭書瑤換上性感長禮服出席盛宴。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤換上性感長禮服出席盛宴。圖／混血兒娛樂提供

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日受邀飛往新加坡，出席首屆金獅大賞頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃行程。她以爆乳裝扮擔任頒獎嘉賓，還與魏德聖導演同台頒發最佳男女配角獎，更近距離感受由動作巨星甄子丹領銜的評審團氣場，收穫滿滿。

即便行程緊湊，瑤瑤仍全力力挺曾合作電影「流氓驅魔師」製作團隊，坦言此行誠意十足。她透露自己一直是魏德聖導演的影迷，雖過去未曾合作，但能在國際舞台同台頒獎，仍感到非常榮幸。典禮期間，她也被奪下多項大獎的動作大片「九龍城寨之圍城」深深震撼，拳腳場面喚醒她骨子裡的武打魂，甚至在後台悄悄許願，未來可以挑戰更高強度的動作角色。

瑤瑤笑說自己其實很想演「甜到冒泡」的純愛劇，卻常接到命運坎坷的角色，「不是我離開人間，就是對方離開人間」，所以特別期待一部能超越生死、滿滿粉紅泡泡的愛情作品。

加盟新東家的她也預告全新突破。老闆春風曾笑稱她適合走「廟會路線」，瑤瑤不僅不排斥，還透露自己唱過「魚仔」、「愛情限時批」等台語歌曲，未來不排除挑戰台語饒舌，站上最接地氣的舞台。展望2026年，她為自己訂下「邊工作邊玩」的新目標，唯一指標就是「開心賺大錢」，帶著熱愛的表演走遍世界。

郭書瑤盛裝出席新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤盛裝出席新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤擔任頒獎嘉賓。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤擔任頒獎嘉賓。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤（左）與魏德聖導演同台頒發最佳男女配角獎。圖／混血兒娛樂提供
郭書瑤（左）與魏德聖導演同台頒發最佳男女配角獎。圖／混血兒娛樂提供

新加坡 甄子丹

上一則

粉絲突丟核爆級催淚彈 楊丞琳武裝全瓦解哭了道心聲

延伸閱讀

新加坡詐騙犯強制鞭刑30日上路 最多可處24下、最少6下

新加坡詐騙犯強制鞭刑30日上路 最多可處24下、最少6下
降低中美地緣政治風險 路透：中資企業紛遷新加坡

降低中美地緣政治風險 路透：中資企業紛遷新加坡
新加坡詐騙犯強制鞭刑12月30日上路 最多可處24下

新加坡詐騙犯強制鞭刑12月30日上路 最多可處24下
「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇