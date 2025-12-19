遺產都準備好了…立威廉抗癌「擔心看不到女兒長大」

立威廉鎖骨有一道8公分疤痕。記者林士傑／攝影

49歲立威廉是新加坡 人，模特兒出身，2004年來台拍偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」、「放羊的星星」暴紅，2014年娶台灣妻子Joyce，獨生女兒Harper今年已經10歲。立威廉自小苦過來，性格堅毅，罹患甲狀腺癌又發現肺部有結節，但一滴淚都沒掉，唯獨擔心看不到女兒長大。

立威廉罹癌後首露面，分享動刀和治療過程，再堅強的男人也有「軟肋」，就是寶貝女兒Harper：「她一開始就知道我生病，我跟她說Daddy開刀，妳放心，只是後來我躺在醫院，怕她看到畫面不好，只讓她來看我一次，她有寫卡片給我。」後來做放射治療，他擔心幅射問題，也獨自搬到另一處，雖然一個人也不會低落，「我很樂觀，遺產全弄好了，只能控制能控制的事」。

另一半Joyce很堅強 ，立威廉講到她語帶感激：「她滿緊張的，要照顧我媽、我女兒，那段時間很辛苦，在一起20年了，真的很感謝她。」由於總共動了2次手術，第1次不太順利，醫生切到乳靡管，導致他任何肥肉都不能碰，只能喝果汁或脫脂牛奶，連1周1次的回診都得帶便當，無法在外飲食。

立威廉苦笑嘆說：「以前家裡事都我處理，現在變成很殘廢的一個人。」外界常常認識他演藝事業一路順遂，但當年中文不好，拍「天國」等偶像劇硬背劇本，加上拍戲現場很累，有時一天連拍12小時，靠的全是意志力，如今躺在病床上，依舊運用超強意志力度過。

當然會問自己：「為什麼會發生自己身上？」雖然過程很辛苦，但他相信科學和醫療發達，對未來很有信心。當罹癌新聞爆出，他接到很多朋友訊息，無論是自己或是親人都有罹癌經驗，「大家都敢講出來，其實生病很正常，不要害怕，講出來很多人會站你身邊」。

由於開刀前半年就訂好全家赴北海道旅遊行程，他將這當做復原動力，在家中健身房運動，醫生事前特別交待他頭不能仰，避免拉扯傷口。他早早就將演藝重心轉到大陸後再創高峰，年收入最高曾達5000萬台幣，也有不少房地產 。早在女兒出生那年，他就開始進行遺囑規畫，甚至交代信任的房產仲介「不管我發生什麼事，就好好幫我家人」。

立威廉明年1月會恢復到大陸拍攝抖音，笑說：「工作不想完全放棄，要不然今天就公布退休 啦！但以後不想太吃力，只接適合我年齡和健康的事。」他最在意的就是家庭，尤其水瓶座女兒Harper才10歲就去過11個國家，講到女兒他就露出笑容：「她滿受歡迎，小一就收到男生寫的情書，問要不要當我女友，現在男生都太直接了吧。」