我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

遺產都準備好了…立威廉抗癌「擔心看不到女兒長大」

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立威廉鎖骨有一道8公分疤痕。記者林士傑／攝影
立威廉鎖骨有一道8公分疤痕。記者林士傑／攝影

49歲立威廉是新加坡人，模特兒出身，2004年來台拍偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」、「放羊的星星」暴紅，2014年娶台灣妻子Joyce，獨生女兒Harper今年已經10歲。立威廉自小苦過來，性格堅毅，罹患甲狀腺癌又發現肺部有結節，但一滴淚都沒掉，唯獨擔心看不到女兒長大。

立威廉罹癌後首露面，分享動刀和治療過程，再堅強的男人也有「軟肋」，就是寶貝女兒Harper：「她一開始就知道我生病，我跟她說Daddy開刀，妳放心，只是後來我躺在醫院，怕她看到畫面不好，只讓她來看我一次，她有寫卡片給我。」後來做放射治療，他擔心幅射問題，也獨自搬到另一處，雖然一個人也不會低落，「我很樂觀，遺產全弄好了，只能控制能控制的事」。

另一半Joyce很堅強 ，立威廉講到她語帶感激：「她滿緊張的，要照顧我媽、我女兒，那段時間很辛苦，在一起20年了，真的很感謝她。」由於總共動了2次手術，第1次不太順利，醫生切到乳靡管，導致他任何肥肉都不能碰，只能喝果汁或脫脂牛奶，連1周1次的回診都得帶便當，無法在外飲食。

立威廉苦笑嘆說：「以前家裡事都我處理，現在變成很殘廢的一個人。」外界常常認識他演藝事業一路順遂，但當年中文不好，拍「天國」等偶像劇硬背劇本，加上拍戲現場很累，有時一天連拍12小時，靠的全是意志力，如今躺在病床上，依舊運用超強意志力度過。

當然會問自己：「為什麼會發生自己身上？」雖然過程很辛苦，但他相信科學和醫療發達，對未來很有信心。當罹癌新聞爆出，他接到很多朋友訊息，無論是自己或是親人都有罹癌經驗，「大家都敢講出來，其實生病很正常，不要害怕，講出來很多人會站你身邊」。

由於開刀前半年就訂好全家赴北海道旅遊行程，他將這當做復原動力，在家中健身房運動，醫生事前特別交待他頭不能仰，避免拉扯傷口。他早早就將演藝重心轉到大陸後再創高峰，年收入最高曾達5000萬台幣，也有不少房地產。早在女兒出生那年，他就開始進行遺囑規畫，甚至交代信任的房產仲介「不管我發生什麼事，就好好幫我家人」。

立威廉明年1月會恢復到大陸拍攝抖音，笑說：「工作不想完全放棄，要不然今天就公布退休啦！但以後不想太吃力，只接適合我年齡和健康的事。」他最在意的就是家庭，尤其水瓶座女兒Harper才10歲就去過11個國家，講到女兒他就露出笑容：「她滿受歡迎，小一就收到男生寫的情書，問要不要當我女友，現在男生都太直接了吧。」

生病之後，立威廉更珍惜生命，特別提到很多人刷手機「看有的沒的」，真的很浪費時間，應該只要看讓自己進步、或是多跟身邊人相處，不要花時間看太多無聊的東西，思考生命若是只剩10年要怎麼過，沒有人知道明天是一定會來的。

立威廉（左）手術後照計畫帶女兒到北海道。圖／摘自微博
立威廉（左）手術後照計畫帶女兒到北海道。圖／摘自微博

新加坡 退休 房地產

上一則

范冰冰拿金馬影后遭誤認為白冰冰「整個人被嚇到」

延伸閱讀

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期
9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　

9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　
英王抗癌有成明年療程減少 呼籲民眾盡早檢查

英王抗癌有成明年療程減少 呼籲民眾盡早檢查
英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡