法警交班出包…張信哲險滯留機場驚魂 航司狂奔攔截巨星

張信哲非常喜歡獨自旅行，買機票、查行程不假他人之手。圖／潮水音樂提供

縱橫樂壇近40年，情歌王子張信哲身經百戰，舞台上看似氣定神閒，現實中卻曾在最浪漫的城市上演驚魂記。外界只知道他曾在巴黎弄丟護照 ，但那次意外差點連他自己的命運都被卡在機場，只因為法國警察「換班沒交接」，他笑喊：「電影裡演法國警察是白痴，原來是真的！」

忙於巡演的張信哲，除了唱歌，最大的嗜好是旅行，而且是「獨旅」，「在台灣大家都認識我，出去走走雖然不太會來打擾我，但還是可以感受到大家的目光，所以我每年都盡量給自己一個空檔，選一個有趣的地方住下來。」

他很隨性，不愛大隊人馬，一個人說走就走，曾在雅典住2個星期，也在法國待上一個月。貴為天王，張信哲買票、安排行程從不假他人之手，「我都自己處理，真正去體驗生活，一個人旅行當然也遇過很多狀況」，在巴黎被偷包，至今他仍匪夷所思，「我身上的包包都在，是裝護照和錢的小包不見了，我想應該是在火車上丟的」。

張信哲當下很無助，不過生性樂觀的他邊罵邊苦笑，「遇到問題也沒辦法， 只想趕快辦各種手續」，好不容易過五關斬六將拿到一張臨時證件，更大的問題卻發生在機場，「我要過海關時把臨時證件拿給警察，他卻叫我等一下，他要換班了」，張信哲就這樣愣愣的等警察交班，卻眼睜睜看對方完全沒有交接他的證件。

「新上工的警察就直接叫我後面的人過海關，我才開口說『我的證件在你桌上』，警察就制止我，也不准我上前」，他走也走不了，問也問不了，眼看飛機就要飛走了，內心焦急不已，「最後還是航空公司的人等不到我，出來找人，才把我撈去登機口」。