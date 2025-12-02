賴佩霞首場音樂會唱哭了 AI讓母親復活…周治平驚喜現身

賴佩霞日前在花漾舉辦首場個人音樂會「總會有個人」。圖／尚時代文創娛樂

賴佩霞 日前在花漾舉辦首場個人音樂會「總會有個人」，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。這場演唱會的起心動念，源自經紀人一句「幹嘛要等」的鼓勵，讓賴佩霞決定勇敢實現多年的心願。

演唱會上，賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓；她深情回憶與母親的相處與過往時，舞台大 螢幕上播放一張張由AI 技術生成的老照片動畫，彷彿讓母親重新「活」在眼前。賴佩霞邊唱邊落淚，並接連演唱母親記憶中的台語歌曲「思慕的人」、「青春嶺」，全場氣氛溫柔而動人。

壓軸的神祕嘉賓則由情歌天王周治平登場掀起高潮。賴佩霞透露，自己在17、18歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，然而兩人過去40餘年從未真正交談。直到今年民歌50小巨蛋在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲中重現經典歌曲「跟我說愛我」，觀眾報以熱烈掌聲。