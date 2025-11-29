坤達閃兵被抓前最後錄影曝光 吳宗憲「大事不妙」1語成讖

吳宗憲(中)錄影中途喊大事不妙。(圖/綜藝玩很大提供)

「綜藝玩很大」迎來第11周年，主持人吳宗憲、KID與坤達在節目中正式揭曉今年周年旅程的目的地，原來是加拿大 溫哥華。一旦啟程，節目將正式完成象徵性的「五大洲拼圖」，也意味著從亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美，「綜藝玩很大」真正踏遍世界，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務，三位主持人必須在台北尋找所有周年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而吳宗憲與KID闖關失利。關卡難度過高，三位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，吳宗憲更忍不住碎念，原先滿懷期待的周年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY出場，兩位高顏值氣質女神現身，吳宗憲整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」