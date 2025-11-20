我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

薔薔驚爆「黑澀會」有人是偷竊慣犯 身分「大家都知道」

記者林怡秀／即時報導
薔薔（中）爆「我愛黑澀會」內幕，控訴錄影遭竊是「常態」。圖／東森綜合台提供
東森綜合「小姐不熙娣」日前以「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」為題，邀請演員代表劉以豪、張軒睿、施名帥及熟面孔代表謝麗金、胡鴻達、許瓊月和班底朱琦郁、菲比，大家輪番揭露自己當年從臨演、光替，甚至被誤認、被換角的荒謬經歷。

劉以豪率先分享，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，進而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

朱琦郁則爆料自己當年出演楊丞琳MV裡「存在感超低」，笑說：「我飾演張孝全的正牌女友，但整支MV都靠著他睡覺，全程沒睜開眼睛，連他跟楊丞琳接吻時，我還是躺在他的腿上睡覺！」並自嘲：「我睡了張孝全，但我只是個臨演！」引起全場大笑。

節目尾聲，薔薔更意外爆料，當年在「我愛黑澀會」時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」她說：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。

