日導藤井道人曝和許光漢私交 爆料岡田准一敬業但幼稚
日本名導藤井道人最新執導黑幫劇情片「港口天光」於金馬影展上映，他也特地抽空訪台宣傳。藤井昨天透露，其實4天後就要開拍橫濱流星與廣瀨鈴主演的新片「宛如星辰的你」，仍堅持親臨台灣與影迷見面，「本來真的猶豫能不能來，但金馬影展這幾年對我非常照顧，我一定要來共襄盛舉。」
他曾和許光漢合作「青春18×2 通往有你的旅程」，也提到兩人私交不錯：「我一知道他退伍，就傳訊息說『歡迎回來』。他還傳給我跟坂口健太郎的合照。剛下飛機我就在威秀樓下跟『他年她日』的海報合照，等下要傳給他看。」
「港口天光」是藤井道人繼「族極道物語」後再度挑戰黑幫題材，由日本資深男星館廣主演。電影講述過氣黑幫大哥三浦在漁村勉強過活，意外與失明少年幸太（尾上真秀 飾）結為忘年之交。藤井表示，自己在39歲時想拍一部能代表當下心境的作品，「這部電影風格比較古典，像是一封寫給昭和時代的情書。」
他盛讚館廣是「經歷過那個時代的完美人選」，「跟他合作能感受到他對電影的愛與能量」。雖然兩人年齡差30多歲，但館廣對他導戲方式非常尊重。至於飾演少年的尾上真秀，出身歌舞伎世家，是日本最年輕的歌舞伎演員之一。藤井表示：「我去看了他的舞台演出，非常感動，他展現了非凡的氣場，未來一定會是日本電影的希望。」尾上真秀的母親，正是「國寶」寺島忍。
此外，藤井道人與岡田准一合作的Netflix動作鉅作「武士生死鬥」也即將上線。他笑說岡田是「我合作過最帥的演員」，但同時又敬業又幼稚，「他常常自己想摔樓梯或全身著火，說這樣鏡頭才逼真。」藤井笑稱自己也很幼稚，「既然他說要試，那就來吧！」並補充，「港口天光」與「武士生死鬥」風格完全相反：「一部安靜沉穩、一部熱血狂烈，看完兩部，觀眾應該能感受到我的兩個極端。
