阿信首度監製電影「我們意外的勇氣」最想請他來看

導演游紹翔（左起）與阿信、小V一起參加應後。圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供

電影「我們意外的勇氣」是五月天 主唱阿信首度擔任電影監製的作品，阿信笑說，2025 年對他來說是生涯的重要突破，「我從來沒有擔任過電影監製，這次能參與，他學了很多，真的覺得很榮幸」。

昨阿信摒除萬難，從東區信義威秀一路來到京站威秀，最後在西門町的豪華i89影城，一共做了兩千五百人次的映前、映後座談，甚至還帶著電影歌曲「意外勇敢的臉龐」作詞作曲的創作歌手小V，陪他一起在現場開起演唱會。

「我們意外的勇氣」由阿信多年好友、導演游紹翔執導，改編自他自己的真人實事。阿信感性分享：「這是一個平凡家庭的故事，卻波瀾壯闊得像史詩。人生很多時候，勇氣不是準備好的，而是意外誕生的。」他坦言，一首歌5分鐘就能感動，但一部電影是10個月孕育出來的生命。

談到電影主題，阿信特別提到片中男主角的成長：「很多人以為男孩成為男人，是畢業、當兵、結婚的那一天，但其實，是當爸爸的那一刻。」電影中，男主角從害怕、不確定，到最終勇敢承擔、陪伴另一半度過風險與挑戰，「那是一種真正『負責任』之後的勇氣，也是我在片中最有感的一部分。」