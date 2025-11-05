我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

阿信首度監製電影「我們意外的勇氣」最想請他來看

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演游紹翔（左起）與阿信、小V一起參加應後。圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供
導演游紹翔（左起）與阿信、小V一起參加應後。圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供

電影「我們意外的勇氣」是五月天主唱阿信首度擔任電影監製的作品，阿信笑說，2025 年對他來說是生涯的重要突破，「我從來沒有擔任過電影監製，這次能參與，他學了很多，真的覺得很榮幸」。

昨阿信摒除萬難，從東區信義威秀一路來到京站威秀，最後在西門町的豪華i89影城，一共做了兩千五百人次的映前、映後座談，甚至還帶著電影歌曲「意外勇敢的臉龐」作詞作曲的創作歌手小V，陪他一起在現場開起演唱會。

「我們意外的勇氣」由阿信多年好友、導演游紹翔執導，改編自他自己的真人實事。阿信感性分享：「這是一個平凡家庭的故事，卻波瀾壯闊得像史詩。人生很多時候，勇氣不是準備好的，而是意外誕生的。」他坦言，一首歌5分鐘就能感動，但一部電影是10個月孕育出來的生命。

談到電影主題，阿信特別提到片中男主角的成長：「很多人以為男孩成為男人，是畢業、當兵、結婚的那一天，但其實，是當爸爸的那一刻。」電影中，男主角從害怕、不確定，到最終勇敢承擔、陪伴另一半度過風險與挑戰，「那是一種真正『負責任』之後的勇氣，也是我在片中最有感的一部分。」

被問到最想邀誰看這部電影，阿信笑說：「我想邀很多人啊，最好一次約 1000 人！」但只能選一個時，他也立即點名：「瑪莎。」「這傢伙高中說永遠不會結婚、不會生小孩，結果他最早交女友、結婚、還一次生雙胞胎。這就是人生的『意外』啊！」阿信補充，希望瑪莎能透過電影回顧自己的「意外勇氣」，並笑稱五月天成員的人生也很有戲。

阿信與創作歌手小V一起合唱電影歌曲。圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供
阿信與創作歌手小V一起合唱電影歌曲。圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供

五月天

上一則

歐漢聲爆出跟老婆吵架分居要移民沖繩 經紀人不忍說了

延伸閱讀

布蘭登費雪、瑞秋懷茲傳洽談回歸「神鬼傳奇4」再戰木乃伊

布蘭登費雪、瑞秋懷茲傳洽談回歸「神鬼傳奇4」再戰木乃伊
五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行

五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行
被檢舉無法上台唱 五月天阿信痛心發聲

被檢舉無法上台唱 五月天阿信痛心發聲
阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡

阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲