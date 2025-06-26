賈永婕救了80歲老伯伯的命 一相認竟是父親老同學

賈永婕努力做慈善，意外幫到父親老同學。記者葉君遠／攝影

賈永婕 行善3年，意外得到回報，80歲的老伯伯到101觀景台跟她打招呼，告知她，在疫情 期間差點死亡，「我是靠妳募來的呼吸器救活的，而且，我是妳爸爸海軍官校的同學」，聽到意外救回父親的好友，她當場掉下眼淚，認為一切都值了。

賈永婕在疫情期間發起「台灣美少女慈善基金會」至今3年了，疫情結束後，轉型成走入13個鄉鎮偏鄉，從事兒少心靈照護計畫，很意外的，她發現偏鄉不缺物資，「當地老師說，別再捐電腦了，學校很多，再捐就是浪費，他們缺的是人才，沒人來教才是問題」。

基金會第1年因為疫情經手4千多萬善款，後來變成常態，去年有4百多萬，但人事費用全年竟只有18萬，「疫情時我們有兩個員工，後來變成1個，因為是兼職做的，所以年薪加起來18萬」，等於把錢都投入幫助偏鄉，而非浪費在中間的摩擦成本。

讓賈永婕欣慰的是，疫情時幫忙的兩個女兒，大女兒安安今年從南加大 畢業後，碩士選長春藤名校念賓州大學「非營利組織領導系」，「她選完才告訴我們，可能這些我們也影響了她的價值觀，我們知道後很開」，二女兒小羽則在美國念AI認知科學。

她擔任101董事長，那天在觀景台，一位老伯伯來跟她打招呼，描述被她救活的過程，「我確診時血氧掉到80%，醫生說，若連續7天，就要做氣切，但我聽到要氣切我就放棄了，沒想到符合裝呼吸器的資格，連用7天回到99%，恢復自主呼吸後出院，我的命，是妳救活的」。