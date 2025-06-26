我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

美國人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

賈永婕救了80歲老伯伯的命 一相認竟是父親老同學

記者葉君遠／即時報導
賈永婕努力做慈善，意外幫到父親老同學。記者葉君遠／攝影
賈永婕努力做慈善，意外幫到父親老同學。記者葉君遠／攝影

賈永婕行善3年，意外得到回報，80歲的老伯伯到101觀景台跟她打招呼，告知她，在疫情期間差點死亡，「我是靠妳募來的呼吸器救活的，而且，我是妳爸爸海軍官校的同學」，聽到意外救回父親的好友，她當場掉下眼淚，認為一切都值了。

賈永婕在疫情期間發起「台灣美少女慈善基金會」至今3年了，疫情結束後，轉型成走入13個鄉鎮偏鄉，從事兒少心靈照護計畫，很意外的，她發現偏鄉不缺物資，「當地老師說，別再捐電腦了，學校很多，再捐就是浪費，他們缺的是人才，沒人來教才是問題」。

基金會第1年因為疫情經手4千多萬善款，後來變成常態，去年有4百多萬，但人事費用全年竟只有18萬，「疫情時我們有兩個員工，後來變成1個，因為是兼職做的，所以年薪加起來18萬」，等於把錢都投入幫助偏鄉，而非浪費在中間的摩擦成本。

讓賈永婕欣慰的是，疫情時幫忙的兩個女兒，大女兒安安今年從南加大畢業後，碩士選長春藤名校念賓州大學「非營利組織領導系」，「她選完才告訴我們，可能這些我們也影響了她的價值觀，我們知道後很開」，二女兒小羽則在美國念AI認知科學。

她擔任101董事長，那天在觀景台，一位老伯伯來跟她打招呼，描述被她救活的過程，「我確診時血氧掉到80%，醫生說，若連續7天，就要做氣切，但我聽到要氣切我就放棄了，沒想到符合裝呼吸器的資格，連用7天回到99%，恢復自主呼吸後出院，我的命，是妳救活的」。

疫情 賈永婕 南加大

上一則

「長安的荔枝」突撤檔 女主角那爾那茜遭全面封殺

延伸閱讀

具俊曄金寶山附近買房長伴大S？ S媽：他真的很愛熙媛

具俊曄金寶山附近買房長伴大S？ S媽：他真的很愛熙媛
具俊曄擬在墓地附近置產長伴大S？徐媽媽回應了

具俊曄擬在墓地附近置產長伴大S？徐媽媽回應了
MLB／白襪「台灣日」 進場贈品T恤設計曝光

MLB／白襪「台灣日」 進場贈品T恤設計曝光
藝人瘋世壯運 王陽明籃球摘銀 夏嘉璐水球奪金

藝人瘋世壯運 王陽明籃球摘銀 夏嘉璐水球奪金

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
孫儷秀出抄寫「心經」第140遍。(取材自微博)

孫儷潛心抄寫「心經」140遍 鄧超喊她「永遠的神」

2025-06-24 02:10
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全