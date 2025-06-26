母睡夢中辭世 苗可麗痛心失智爸常問：媽媽去哪裡了

苗可麗(左)只要不工作，就返回台中陪伴爸爸。(圖／摘自臉書)

苗可麗83歲母親今年3月在睡夢中過世，錯失至親最後一面，至今仍是無法釋懷的遺憾，有感愛要及時，她現在只要不工作，就會回台中陪伴父親，隨侍在側，但日前她在社群發文透露爸爸罹患帕金森症，因服藥產生幻覺，有時還會問她「媽媽去哪裡了」，面對至親狀況，苗可麗揪心發苦，卻也只能別過頭抹去淚水。

父親失智多年，苗可麗坦言今年母親過世後，爸爸病況加重，時而清醒、時而情緒不穩，尤其她發現爸爸還有「日落症候群」，天黑之後容易情緒失控，她分享道，一開始爸爸發脾氣時，身為子女也會覺得失去耐心，後來她發現設法進入爸爸的世界，就能同理對方，對於父親情緒控制也有緩解，像是爸爸說「地上有一隻貓」，她就附和「喔對啊，好可愛喔」，爸爸說「那邊有人在打架」，她便朝父親指的方向走去，大喊「在幹什麼？出去！」一段「配合演出」，爸爸也能瞬間平靜。

苗可麗以照顧者身分分享，父親雖失智，但其實很清醒，「他的靈魂只是被關起來而已」有時明知爸爸正處情緒混亂時罵人，她還是會忍不住難過，「就覺得我那麼愛你，那麼照顧你，怎麼還對我這麼兇！」不過隔天爸爸就握著她的手、流著淚說「對不起」，那一刻她才驚覺：「原來爸爸都知道。」