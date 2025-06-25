我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

新聞眼╱一連串策略失誤 讓伊朗如今面臨難堪失敗

「南韓碧昂絲」登台 助陣澎湖追風音樂燈光節

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孝琳助陣「2025澎湖追風音樂燈光節」。圖／三立提供
孝琳助陣「2025澎湖追風音樂燈光節」。圖／三立提供

「2025澎湖追風音樂燈光節」今公布豪華演出陣容，追風季活動長達一個月，出動超過20組巨蛋級演出歌手，從8月29日起，每周五晚間在澎湖知名景點觀音亭園區熱鬧開唱，今年最大亮點是首度跨海請來「韓國碧昂絲」之稱的天后孝琳助陣，這是第一次離島活動有重量級國際藝人演出；澎管處還驚喜宣布今年8月30日加碼一場由許富凱、李子森、陳孟賢及杜忻恬組成的「三王一后」台語經典之夜，華語流行樂壇天王天后天團將在澎湖大拼場，精彩可期。

每年澎湖追風季追風季都吸引大批粉絲跨海應援，在去年活動期間，帶動超過11萬旅遊人次，今年活動再升級，卡司陣容包括南韓性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、OZONE、SEVENTOEIGHT、理想混蛋等實力與人氣兼具的藝人接力開唱，周周都有驚喜。

記者會上人氣男團SEVENTOEIGHT的成員陳柏佑分享，先前晚上釣了兩隻透抽卻不夠吃，這次來到澎湖，希望能大啖海鮮好好滿足口腹之欲。成員帝翁則回憶起澎湖的特色美食——酸酸甜甜的仙人掌冰淇淋，直呼滋味令人難忘。而來自馬來西亞的彭义翔，則是團隊中唯一尚未造訪過澎湖的成員，現場聽到主持人提到「吉貝」，還誤以為那是一道美食，笑翻全場。

人氣男團SEVENTOEIGHT將在「2025澎湖追風音樂燈光節」演出。圖／三立...
人氣男團SEVENTOEIGHT將在「2025澎湖追風音樂燈光節」演出。圖／三立提供

碧昂絲 南韓

上一則

姜濤墜海後火速開工：想去一個大家都不認識我的地方

延伸閱讀

2023中斷…台南安平搭船往返澎湖馬公 7月8日復航每周2班

2023中斷…台南安平搭船往返澎湖馬公 7月8日復航每周2班
瘋傳激戰周鶴年 AV天后公開真相「點名爆料者」

瘋傳激戰周鶴年 AV天后公開真相「點名爆料者」
一個人的畢業典禮 澎湖這校他獨獲24個畢業獎

一個人的畢業典禮 澎湖這校他獨獲24個畢業獎
TWICE周子瑜被爆將單飛？密會蔡依林前老闆

TWICE周子瑜被爆將單飛？密會蔡依林前老闆

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45

超人氣

更多 >
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？