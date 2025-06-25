「南韓碧昂絲」登台 助陣澎湖追風音樂燈光節

孝琳助陣「2025澎湖追風音樂燈光節」。圖／三立提供

「2025澎湖追風音樂燈光節」今公布豪華演出陣容，追風季活動長達一個月，出動超過20組巨蛋級演出歌手，從8月29日起，每周五晚間在澎湖知名景點觀音亭園區熱鬧開唱，今年最大亮點是首度跨海請來「韓國碧昂絲 」之稱的天后孝琳助陣，這是第一次離島活動有重量級國際藝人演出；澎管處還驚喜宣布今年8月30日加碼一場由許富凱、李子森、陳孟賢及杜忻恬組成的「三王一后」台語經典之夜，華語流行樂壇天王天后天團將在澎湖大拼場，精彩可期。

每年澎湖追風季追風季都吸引大批粉絲跨海應援，在去年活動期間，帶動超過11萬旅遊人次，今年活動再升級，卡司陣容包括南韓 性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、OZONE、SEVENTOEIGHT、理想混蛋等實力與人氣兼具的藝人接力開唱，周周都有驚喜。