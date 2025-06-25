倫敦連線／「F1電影」導演愛台 難忘與阿湯哥包小籠包

導演喬瑟夫柯辛斯基對於曾來台手作小籠包仍記憶猶新。圖／華納兄弟提供

好萊塢億萬製片傑瑞布洛克海默繼「捍衛戰士：獨行俠」後再度攜手導演喬瑟夫柯辛斯基，找來布萊德彼特 打造全新作品「F1 電影」，過去兩人都曾到台灣宣傳作品，近日接受台灣媒體訪問時，異口同聲地表示，非常喜愛台灣的一切。

傑瑞布洛克海默表示，自己對於台灣留下深刻印象，直言：「我去過台灣，也曾在那裡待過一段時間。我很喜歡那裡，台灣真的很美。」更表示若有機會，非常願意來台取景拍攝。

導演喬瑟夫柯辛斯基過去曾和湯姆克魯斯 一同訪台宣傳電影「遺落戰境」，對於當時兩人一起包「小籠包」記憶猶新，更直呼：「非常想再去台灣！」

湯姆克魯斯與布萊德彼特近日世紀合體，喬瑟夫柯辛斯基形容兩人有很多相似之處，雖然個性不同，但合作起來感覺非常相似：「他們在工作上都非常努力，也從不把自己的地位視為理所當然，同時從劇本、故事發展到角色塑造都高度參與，甚至後期剪接也親力親為。」

電影中布萊德彼特在賽車時會隨身攜帶撲克牌當幸運符，柯辛斯基笑說，自己從第一部作品起就隨身攜帶觀景器：「這是導演觀察取景的工具，已經陪我拍過了6部片，應該能算是我的吉祥物吧！」