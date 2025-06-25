我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖船難死者 包括DoorDash高層主管

不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

資深藝人余丹丹遭倒債逾670萬美元癌逝 白冰冰送最後一程

記者林怡秀／即時報導
白冰冰(右)過去前往上海時，都會去拜訪余丹丹夫妻。(圖／長興影視提供)
白冰冰(右)過去前往上海時，都會去拜訪余丹丹夫妻。(圖／長興影視提供)

白冰冰與資深藝人余丹丹是出道時的好友，余丹丹生病時怕狀態不好看，婉拒白冰冰去探病，讓她留下遺憾，未見到她最後一面，因此即使錄影到半夜，她還是一早與好友曹金鈴去參加余丹丹的告別式，送她最後一程，她說：「心中滿滿的不捨，家屬很低調，但她過去唱了不少好歌，我覺得不能就這樣無聲無息的走了，希望大家可以緬懷她。」

 

余丹丹是童星出道，5歲就開始唱歌，演過不少歌仔戲，曾與李如麟歌仔戲團，唐美雲歌仔戲團合作，也唱過「總是為著愛」、「憶戀思景」等當年紅極一時的歌曲，也曾參與連續劇「草螟弄雞公」的演出。白冰冰出道後不久在華視認識她，兩人曾是同事，由於家庭環境都不好，因此更是惺惺相惜、同甘共苦。

 

余丹丹結婚後就急流湧退，淡出演藝圈，跟著做生意的老公移居上海，白冰冰懷念地說：「丹丹的老公很善良，也很好客，以前去上海都會盡地主之誼招待我們。」

 

白冰冰也透露，他們夫妻人都很好，但人善被人欺，曾被人倒債2億台幣(約670.5萬美元)，「他是信任朋友才借錢給對方，但對方竟欠錢不還，當時他們還有請我幫忙，我前面打給債務人都還有接電話，後面就都不接，這件事對他們夫妻的打擊很大。」白冰冰氣憤說：「就是有那種人，欠人家很多錢，黑道來討債就趕快還，但跟善良的人借錢就不還。」

 

白冰冰很敬佩余丹丹的老公，他為了陪老婆抗癌，從生意場退下來陪她，「我之前數度邀請他們夫妻到我峨媚的住處遊玩散心，丹丹都說等她身體好了一定來，沒想到再也沒有機會了。」余丹丹生病時，白冰冰想去看她，但都被婉拒，讓她徒留遺憾，更覺得要珍惜當下，有想見的朋友，就趕快約碰面。

上一則

邱澤爆房產脫手賺上億 許瑋甯懷孕貝比帶財

下一則

2年前傳出死於心臟病發 庾澄慶不爽「有點太過頭了」

延伸閱讀

貴金屬價格續波動 上海黃金交易所：做好市場風險控制

貴金屬價格續波動 上海黃金交易所：做好市場風險控制
上海樂高樂園試營運 26公尺高「搭搭」人偶吸目光

上海樂高樂園試營運 26公尺高「搭搭」人偶吸目光
3王1后開戰？胡瓜爆回歸 內幕、時間全曝光

3王1后開戰？胡瓜爆回歸 內幕、時間全曝光
前立委陳婉真75歲癌逝 俠女性格一生勇於衝撞體制

前立委陳婉真75歲癌逝 俠女性格一生勇於衝撞體制

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普