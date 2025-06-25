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炎亞綸認想過退出演藝圈 面對爭議躲起來偷哭

記者林怡秀／即時報導
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炎亞綸（左二）分享自己的求學經歷。（圖／摘自YT）
炎亞綸（左二）分享自己的求學經歷。（圖／摘自YT）

炎亞綸近期登上知名YouTube頻道「Amazing Talker」接受訪問，宣傳將於7月4日在台北流行音樂中心舉辦的「炎上炎亞綸」，訪談中不僅大談求學歷程，更提到過往面對炎上爭議幾年走來的心路歷程，展現真性情一面。

炎亞綸回憶，小學時期跟隨從事研究的父親全家到美國生活五年，成了小小留學生。他坦言當時身處白人與非裔同學之間，語言、文化皆感陌生，也曾意外被捲入校園衝突。

「我數學超爛，但因為我是亞洲人，就自動被放進數學資優班！」不過總體來說，他認為自己當時被視為「有禮貌的典型亞洲人」，大家對他還算友善。

談及2018年一度陷入爭議風暴，炎亞綸坦承當時曾動念想退出演藝圈，甚至還詢問朋友是否能介紹其他工作。

他直言那段時間「每天醒來都心驚膽跳，不知道今天會不會又多一條新聞」，也感嘆：「那時候的環境還不太能接受我的性向與特質。」

面對如海嘯般的負評，他陷入長時間的自我懷疑與低潮：「幹嘛怕做自己？」他後來反問自己，也不斷練習接納與釋懷「這就是我」，他學會面對輿論風暴的方式：「我臉皮厚，不看那些酸言酸語，但我也會偷哭啦！」強調自己其實沒有外界想像中那麼堅強。

面對即將登上「炎上BURN」的舞台，他坦言一開始也有些掙扎「會怕啊！其實還是怕講出來的內容自己吃不下來」，但在經紀人鼓勵下，他選擇跨出舒適圈面對鏡頭，「就算有點怕,也還是想站上舞台，做自己想做的事」。

炎亞綸 資優班 非裔

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