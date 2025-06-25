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黃子韜徐藝洋孩子首曝光？ 網：算時間應該是去年在美出生

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黃子韜去年在節目上向徐藝洋求婚。(取材自微博)
黃子韜去年在節目上向徐藝洋求婚。(取材自微博)

娛樂圈爆出「喜瓜」，有媒體拍攝到大陸藝人徐藝洋的媽媽與抱著嬰兒的阿姨從保母車走出來，之後一起回家；媒體稱這疑似黃子韜和徐藝洋的孩子首次曝光，消息瞬間衝上熱搜。網友則推算這個看來未滿一歲的嬰兒出生時間，應與黃子韜和徐藝洋被爆在美國產檢的時間一致。

報導指出，鏡頭裡看到小嬰兒看來不到一歲，一行人離開車子時，徐媽媽溫柔地看著嬰兒，一臉寵溺，還不時逗孩子。幾個人對襁褓中的小寶寶很關切，徐媽媽更是十分謹慎。

報導指出，這屬於「逆腳」的實錘報導；去年4月黃子韜借助節目向徐藝洋求婚，當時徐藝洋穿著連衣裙，肚子看上去有些突起；去年12月2日，黃子韜和徐藝洋官宣結婚，便被質疑是奉子成婚。接著去年8月份，便有網友稱偶遇徐藝洋在美國產檢，言之鑿鑿肯定徐藝洋懷孕了。

據了解，徐藝洋作為龍韜娛樂首批簽約藝人，從「中國夢之聲·下一站傳奇」出道，到「春日暖陽」客串，再到「萌探探探案」常駐，其資源與曝光度幾乎與黃子韜深度綁定。另外徐藝洋目前已經出月子了，整個人的狀態呈現出母性的光環。

網友留言：在國內，但凡有點巨人的，前腳有點痕跡，後腳跟蹤報導就出來了，但大抵都還是送上祝福，「恭喜韜韜藝洋，藏不住的幸福溢出螢幕啦」、「看來這小子還是有擔當的」。

黃子韜和徐藝洋去年底領證。(取材自微博)
黃子韜和徐藝洋去年底領證。(取材自微博)

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