劉亦菲8歲就獲童模冠軍 照片曝光真的「從小美到大」

劉亦菲童年照片曝光，網友直呼從小美到大。（取材自微博）

37歲中國女星劉亦菲 有「神仙姐姐」封號，出道23年人氣不減；媒體報導指出，劉亦菲8歲就曾獲童模冠軍，並曝光多張劉亦菲小時候的照片，網友直呼「神仙姐姐」果然從小美到大。

劉亦菲近來接連主演「玫瑰的故事」、「去有風的地方」等佳作，收視亮眼，近日她出席一場精品活動結束後，還罕見曬出一組「性感睡衣照」，讓粉絲暴動。

據報導，1995年，8歲的劉亦菲在武漢 中南商都第二屆「童花盃」童裝模特兒大獎賽獲得冠軍；當時是「六一」兒童節，武漢有1800多名少年兒童參加這項比賽。當時的攝影記者透露：印象中，劉亦菲比同齡的女孩高一個頭，很乖巧、很聽話，像個美麗的瓷娃娃。

面對電視台的鏡頭，小劉亦菲一點都不怯場，以良好的表演水平和優越的形體條件捧走冠軍；據報導，當時其他參賽的小女孩表演結束後，都湊在一起嘰嘰喳喳，劉亦菲卻靜靜地站在一旁看著別的小選手的表演。不過，也有網友爆料稱，劉亦菲的母親是當時比賽的評委，質疑她奪冠背後有潛規則。