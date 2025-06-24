隱乳女星束胸首當女主角 導演拜託「千萬別懷孕」

何宜珊出道10年，在「寶島西米樂」中首度當上女主角。圖／緯來戲劇台提供

何宜珊在新戲「寶島西米樂」中降齡演出女高中生，擁有D罩杯好身材的她，外表看不出「有料」，被形容為「隱乳女星」，為了讓外表看來更逆齡，她上網研究現在青少年喜愛的事物和心情，希望符合劇中角色。該劇也是她出道10年，首次當上女主角， 壓力相當大，去年底她結婚，有別於多數賓客祝福「早生貴子」，兩位導演還在婚禮上拜託她老公：「千萬不要讓宜珊懷孕。」老公滿口答應，何宜珊也說夫妻倆有共識，目前只想過二人世界，暫時無生子計畫。

學生時代就踏入演藝圈，何宜珊在「寶島西米樂」中重返高中時代，剪了妹妹頭、穿上女高中生制服。戲裡她因家庭變故，處於升學 或就業的選擇中，最後決定步上父親的腳步，向尹昭德飾演的西裝師傅拜師學藝，立志成為第一位女西裝師。為了演活劇中女高中生，何宜珊故意穿束胸、刻意瘦身，只上乾淨的底妝；劇中青少年角色的反叛與固執，讓她彷彿也回到自己年少時代。拍攝向尹昭德學藝的過程，也令何宜珊想起兩位恩師虞戡平導演與已過世的舒宗浩教授，希望能用自己的作品段傳遞正能量。

戲裡，何宜珊看到媽媽（璟宣 飾）為了生活，對房東投懷送抱，引來鄰居指指點點，更令她不滿母親行徑，母女經常大吵，一幕餐桌戲，媽媽要她向房東打招呼，何宜珊笑說，此舉很像自己媽媽會做的事，當下她也真的被璟宣的威嚴嚇到，雖然璟宣實際年齡只大她7歲，但相處起來竟很像母女，有次去苗栗拍戲，2人一起過夜聊了很多，璟宣頻頻給予鼓勵、信心，讓她覺得好像是她的真媽媽。「寶島西米樂」周一至五晚間五至七點於緯來戲劇43頻道播出。