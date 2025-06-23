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比聶小倩還美？「折腰」宋祖兒客串「聊齋」 網封「最美姥姥」

娛樂新聞組／即時報導
宋祖兒客串「聊齋」中的樹妖「姥姥」，令人驚豔。(取材自微博)
宋祖兒客串「聊齋」中的樹妖「姥姥」，令人驚豔。(取材自微博)

憑藉「無憂渡」、「折腰」甩開逃稅風波、成功復出的大陸女星宋祖兒，近日客串新劇「聊齋」中的「聶小倩」單元，扮演千年樹妖。相關劇照曝光後，被網友大讚「歷代最美姥姥」，還有網友質疑，「有這樣的姥姥，誰還要追聶小倩？」

宋祖兒搭檔張新成主演的年代新劇「淬火年代」近日熱播，她在劇中扮演直爽聰慧的銀行信貸員崔冰冰，和張新成 飾演的民營企業家柳鈞有著精采對手戲。隨著舊劇一部部播出，象徵宋祖兒已順利從2023年的「逃稅風波」中脫身。

前不久，趁著古裝新劇「表妹萬福」開拍前，宋祖兒現身「聊齋」劇組，在「聶小倩」單元客串飾演千年樹妖「姥姥」。從曝光的劇照可見，她前後共有5套造型，黑化前的白衣造型，仙氣飄飄、甜美可人；黑化後的紅唇濃妝，則是眼神犀利、霸氣十足。

有網友說，宋祖兒扮演的「姥姥」，完全打破印象中的年老形象，兼具「仙氣與妖異」雙重氣質。還有人說，「有這樣的姥姥，誰還要追聶小倩？」、「這姥姥美到讓人想投敵」、「仙氣完全輾壓傳統仙俠劇女主」。

據悉，「聶小倩」單元由曾演出「山花爛漫時」的21歲新人合詩雨飾演「聶小倩」，「寧采臣」則由「星漢燦爛」中的男配高寒飾演，宋祖兒純粹是友情客串。

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