最強新人…陳奕迅、徐濠縈女兒出道「祖傳粉」趕來支持

年僅20歲的音樂新秀陳康堤（CONSTANCE）強勢加盟華納音樂。圖／華納音樂提供

香港 華納音樂今（23日）正式宣布，迎來年僅20歲的音樂新秀陳康堤（Constance）強勢加盟，26日還將發表首支英文單曲「doll」。雖是初試啼聲，不過為陳康堤的驚人背景隨即也被起底，原來她正是「E神」陳奕迅與名模徐濠縈的女兒，難怪一出道就備受各界關注。

畢業於香港傳統名校拔萃女書院，陳康堤在校期間便是合唱團及手球隊成員，加上外貌出眾，完全是遺傳父母的優良基因。

「doll」也是陳康堤與華納音樂首次合作的出道單曲，由她親自參與創作，並與年輕且極具才華的音樂人Ernest Choi聯手製作。Ernest過去也曾與王菲 女兒竇靖童等藝人合作，創作風格深受年輕樂迷喜愛。這首歌誕生於陳康堤一段情緒低谷時期，靈感也源自她真實的情感歷程，以「洋娃娃」作為隱喻，傾訴那種被操控、失去自主的無力感。她表示：「『doll』對我來說，不只是一首歌，而是一種釋放、一種與自己的和解。」

為迎接正式出道，陳康堤的IG帳號@constancec也從私人轉為公開，開始與樂迷互動，分享創作歷程與心情點滴。她在微博 發帖的留言區更有陳奕迅粉絲第一時間趕到：「祖傳粉來了！」「雖然只出了一首歌可以開三小時演唱會，讓你爸爸來唱剩下的部分。」