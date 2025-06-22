劉宇寧新劇預告曝光… 網友看到「折腰」的「他」 感動到快落淚

王成思在「折腰」中扮演魏梁將軍，讓人印象深刻。(取材自微博)

由劉宇寧 、宋祖兒主演的古裝劇「折腰」雖然已經大結局，但熱度依然不減，尤其劉宇寧一舉成為網友眼中的「天選魏劭」，他的微博 粉絲在短短19天內增長55萬。近日，他主演新劇「書卷一夢」即將上映，從預告中可見，在「折腰」中扮演魏梁將軍的王成思，竟然也有參演，而且依舊是劉宇寧的心腹。兩人二搭消息迅速登上熱搜。

「折腰」中，王成思飾演的魏梁和李雪琴飾演的「小桃」，可說是全劇搞笑擔當，不少觀眾最愛看的就是兩人吵吵鬧鬧。但遺憾的是，魏梁最後不幸戰死，未能和小桃走到最後，他臨死前仍緊握要送給小桃的蘭草這一幕，讓人淚目。

得知魏梁在新劇「書卷一夢」中「復活」，而且繼續飾演劉宇寧忠心不二的隨從，讓不少網友相當激動，紛紛表示，「這次不要再領飯盒了」、「原來書卷一夢也有自己的二搭CP」、「看到魏梁出現感動到快哭了」、「夢幻連動」。

「書卷一夢」改編自作家千山茶客所著的小說「重生之嫡女禍妃」，原先的重生復仇情節被改編為十八線小演員「宋小魚」（李一桐飾）穿越進劇本世界，化身女主角「宋一夢」，面對諸多戀愛腦劇情，她付出許多努力希望遠離原本劇情，但不論她怎麼做，最後劇情都將她又推回男主角「南珩」（劉宇寧飾）身邊。