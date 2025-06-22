我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

韓星到台灣發展天花板？頌樂開唱「100%全中文零翻譯」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
頌樂時不時把「真假」、「笑死」掛在嘴邊。記者王聰賢／攝影
頌樂時不時把「真假」、「笑死」掛在嘴邊。記者王聰賢／攝影

南韓實力派女團MAMAMOO的成員Solar頌樂到台灣發展有成，22日在台北國際會議中心舉辦Fan concert。她對自己要求極高，堅持全程用中文跟粉絲交流，腔調與用詞台味十足，並挑戰翻唱動力火車的「我很好騙」，創下韓星在台活動的天花板。

過去Super Junior曾派出子團體到台灣long stay，當時他們認真苦學了一陣子中文，但溝通時還是需要仰仗中國成員和翻譯幫忙。如今頌樂超越前輩的程度，今晚在見面會上還能直接閱讀繁體中文，挑戰高難度繞口令。

頌樂今天一開口就是要粉絲「想我就大聲喊出來」，聽到粉絲驚呼她的中文程度進步神速，頌樂謙稱：「因為我一直練習，雖然還不夠好，但我想讓你們看到我的進步，所以我會一直說中文。」她雖然不時感嘆中文很難，但幾乎沒有什麼難得倒她，而且她求知若渴，玩遊戲的橋段也是跟粉絲交流了解台灣文化。

頌樂表示，在台北待越久，就越喜歡這座城市。透過翻唱動力火車的「我很好騙」，讓她深深被歌詞感動，「很傷感，QQ，終於知道為什麼這首歌這麼受歡迎」。

此外，頌樂晚間請到9m88擔任嘉賓，2人一起合唱「Floating Free」。9m88投桃報李，特地刻了「頌樂」名字的印章，當成禮物送給頌樂留念。頌樂開心大喊：「這很多錢，是貴的！」甚至還說粉絲們稱呼她們的合作是「八仙過海」（頌樂本名為容仙），逗得9m88直誇頌樂的中文突飛猛進。

開全麥唱現場對頌樂來說是基本標配。記者王聰賢／攝影
開全麥唱現場對頌樂來說是基本標配。記者王聰賢／攝影
頌樂在遊戲環節了解年夜飯和立蛋等台灣習俗。記者王聰賢／攝影
頌樂在遊戲環節了解年夜飯和立蛋等台灣習俗。記者王聰賢／攝影
頌樂高歌動力火車的歌曲。記者王聰賢／攝影
頌樂高歌動力火車的歌曲。記者王聰賢／攝影

南韓

上一則

唐綺陽認逾20年沒「開機」 今年適合變動可減肥

延伸閱讀

韓星周鶴年遭求償天價違約金 再被爆炫耀「激戰」明日花綺羅

韓星周鶴年遭求償天價違約金 再被爆炫耀「激戰」明日花綺羅
英航艦打擊群入印太 將靠港訪問日韓星澳印尼印度

英航艦打擊群入印太 將靠港訪問日韓星澳印尼印度
被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象

被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象
將發首支中文單曲 頌樂謙虛自評中文程度30分

將發首支中文單曲 頌樂謙虛自評中文程度30分

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退