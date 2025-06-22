韓星到台灣發展天花板？頌樂開唱「100%全中文零翻譯」

頌樂時不時把「真假」、「笑死」掛在嘴邊。記者王聰賢／攝影

南韓 實力派女團MAMAMOO的成員Solar頌樂到台灣發展有成，22日在台北國際會議中心舉辦Fan concert。她對自己要求極高，堅持全程用中文跟粉絲交流，腔調與用詞台味十足，並挑戰翻唱動力火車的「我很好騙」，創下韓星在台活動的天花板。

過去Super Junior曾派出子團體到台灣long stay，當時他們認真苦學了一陣子中文，但溝通時還是需要仰仗中國成員和翻譯幫忙。如今頌樂超越前輩的程度，今晚在見面會上還能直接閱讀繁體中文，挑戰高難度繞口令。

頌樂今天一開口就是要粉絲「想我就大聲喊出來」，聽到粉絲驚呼她的中文程度進步神速，頌樂謙稱：「因為我一直練習，雖然還不夠好，但我想讓你們看到我的進步，所以我會一直說中文。」她雖然不時感嘆中文很難，但幾乎沒有什麼難得倒她，而且她求知若渴，玩遊戲的橋段也是跟粉絲交流了解台灣文化。

頌樂表示，在台北待越久，就越喜歡這座城市。透過翻唱動力火車的「我很好騙」，讓她深深被歌詞感動，「很傷感，QQ，終於知道為什麼這首歌這麼受歡迎」。