唐綺陽認逾20年沒「開機」 今年適合變動可減肥

唐綺陽以見證人的身分亮麗現身醫美記者會。記者王聰賢／攝影

「國師」唐綺陽在1年內狂瘦26公斤，她今出席醫美品牌記者會，身高165公分的她目前體重60公斤，衣服尺寸從L縮到M，但她還不滿意，想再瘦到50公斤才罷休，「今年是很適合變動的1年，減肥是最容易做到的事，我建議大家可以從最簡單的方式入手」。

問她瘦了這麼多，桃花有變多嗎？她說自己還是喜歡工作多於戀愛，且過去的感情大多是她照顧對方，與其只能照顧一個人，不如照顧更多人，她自認並不適合談戀愛，「我一旦有休息時間就只想宅在家裡，而且身邊同事都是女生，我已經死了這條心」，不過她坦言有下載過交友軟體，「但第一關自我介紹就遇到問題，我不知道要怎麼寫」，最後還是作罷。

至於擇偶條件，她希望對方能跟她一樣與時俱進，「溝通還是很重要，如果只是想要很平凡的生活，可能我們就會對不上」，她也羞認有20年以上沒「開機」，直呼：「這應該很正常吧，所以我這20年事業很發達啊，我是把慾望放在對的地方。」

她笑說，以她熱愛工作的程度，這輩子應該會工作到死，「要退休 也是可以，但很多人退休後就沒有重心，我認為既然我花這麼多時間在工作上，為什麼又要放掉，那就繼續把工作當重心，我覺得很棒」。

她先前因輕度白內障眼睛動刀，其中一隻眼睛換了水晶體，目前因為兩隻眼睛視力落差太大，所以上下樓梯失去空間感，要特別小心，「就是覺得兩邊視力很不協調，下一步該怎麼做，我還在謹慎思考中。」