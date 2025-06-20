我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極端熱浪來襲 紐約下周氣溫恐破100℉

AIT恢復受理學生簽證 申請人須將社媒設為「公開」

羅大佑以音樂回溯尋根 邀她驚喜對唱台語歌

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」。圖／大右音樂提供
羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」。圖／大右音樂提供

羅大佑近年創作腳步不停歇，7月將發行全新EP「季春四望夜雨愁」，向「台灣歌謠之父」鄧雨賢致敬，在原有曲目中以二創形式加入羅大佑全新創作詞曲，重新詮釋鄧雨賢的經典作品。專輯首波主打單曲「望青春風」更邀請情同師生的黃韻玲對唱。

隨著EP即將推出，羅大佑召集他在2024年開展的世界巡演「春龍交響夜音樂會」，與16位中西方原聲樂器演奏家所共組的「春龍交響樂團」，打造融合流行樂與古典樂的舞台現場，演繹EP「季春四望夜雨愁」曲目，選於2025年7月21日——鄧雨賢誕辰當日，於中山堂舉行「致敬 唐崎夜雨 音樂會」。

身為戰後嬰兒潮一代的羅大佑表示：「我們活在一個充滿不確定的時代，更需要像鄧雨賢這樣的人，讓音樂回歸真誠與和諧的初衷。」羅大佑期許能發揚鄧雨賢所創作的台語歌曲藝術遺產，讓更多年輕一代深入認識鄧雨賢的音樂，帶著敬畏去傳承與煥新，他認為這樣做為一個歌手的歌唱生命，才算圓滿。

羅大佑邀請與情同師生的黃韻玲合唱「望青春風」，這是兩人首次進行錄音室單曲合作，結合新加坡國寶級音樂人吳慶隆編曲，以及合唱團、管弦樂團的演奏，流洩的樂音建構出的景象有如龐大優美的史詩，書寫歌頌著台灣最早的台語流行歌曲的歷史，「望青春風」希冀讓傳唱名曲在新世代中重新甦醒，讓音樂重新連結土地與人民。

羅大佑與黃韻玲兩位音樂人入行資歷合計近九十年，面對作品絲毫不敢懈怠。錄音期間，羅大佑親自進錄音室逐字逐句與黃韻玲對唱推敲，黃韻玲笑稱彷彿「又回到學生時代」，回到對音樂最純粹熱愛的起點。

新加坡 古典樂 交響樂

上一則

李李仁自爆狂愛「火車便當」曝婚姻之道：好自為之

延伸閱讀

台音樂人陳彼得82歲過世 曾為劉文正、崔苔菁製作專輯

台音樂人陳彼得82歲過世 曾為劉文正、崔苔菁製作專輯
外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會

外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會
台裔爵士鐵琴手 入選駐村計畫

台裔爵士鐵琴手 入選駐村計畫
唯一華人代表 台裔爵士鐵琴手黃亦翔入選駐村計畫

唯一華人代表 台裔爵士鐵琴手黃亦翔入選駐村計畫

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
周思潔出席床墊活動。（圖／HEKA提供）

昔日玉女歌手近況曝光 64歲美成這樣 床照流出認想戀愛

2025-06-14 02:40
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
蔡琴歌聲動人。圖／宜辰整合行銷提供

蔡琴67歲開唱秀電臀舞 憶最愛的男人「泣不成聲」

2025-06-13 11:14

超人氣

更多 >
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」