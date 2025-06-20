吳君如愛女獲美名校錄取「只收18人」想拍廣告貼補學費

吳君如。圖／滾動工作室提供

金馬影后吳君如與陳可辛的女兒陳是知（Jillian）順利獲得美國十大學府之一錄取修讀表演科，9月份便正式入學。但搞笑的是，作為母親的吳君如竟不知道女兒先後申請了多間大學，直至女兒叫她一起到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計畫。

吳君如安慰地說：「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學（該科系）每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一，困難度超越中六合彩，其實她有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她選了有表演科選修的大學，也許受我和Peter（陳可辛）薰陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」

但開心之餘陳是知竟問吳君如一個有趣的問題，「前年她返香港 放暑假時一家三口拍的廣告，夠不夠自己付4年學費？」讓吳君如啼笑皆非地說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：『不如暑假我返港拍多一個廣告幫補一下！』我也當場被她這番話感動。」

吳君如過去兩個月，不停香港、英國兩邊飛，照顧在英讀書的陳是知，還順道度假，兩母女猶如2姐妹般無所不談，日子過得很輕鬆寫意，尤其開心見證女兒成長，先前才參加女兒的畢業典禮，轉瞬間陳是知已19歲，準備步入大學人生，也讓吳君如感慨萬分。