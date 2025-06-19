演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

由香港導演陳可辛執導、大陸女星章子怡 等人主演的「醬園弄」從籌備到開拍都備受關注，近日，陳可辛在受訪時透露，自己拍戲時不會拍很多條，如果演員兩三條還演不出感覺，他就直接改劇本。他雖沒有指名道姓，這番話卻讓不少網友聯想到，趙麗穎 飾演的蘇青很多場景都沒拍，戲分移給了雷佳音和范偉，紛紛猜測「該不會說的就是她」。

陳可辛在訪談中明確表示，自己不會教演員演戲，「也不會再拍很多條了，因為那是沒用的，拍個兩條三條，沒有就是沒有，沒有就回去想辦法改劇本，改到演員能演為止」。

這番話震驚了不少網友，紛紛表示，「陳可辛也有把握不住演員嗎」、「大導演怎可圖省事懶得管演員」，也有人認同他心裡「門兒清」的想法，畢竟身為導演的他，太清楚演員的能力極限了。不過，更多的網友好奇的是，陳可辛的這番話，究竟是在暗指誰呢？

有網友整理出兩個網上消息，第一個是疑似趙麗穎粉絲自曝，他們買了「醬園弄」全程通告單，結果發現原定由趙麗穎拍攝的很多場景都沒拍，直接換給了雷佳音和范偉；第二個消息則是業內傳出，陳可辛為趙麗穎改劇本、改人設、改造型，「對她挺好的」。

有網友將這兩個消息，連結陳可辛受訪內容，推測「該不會說的就是趙麗穎」？不過遭到大批趙麗穎粉絲駁斥。

此外，章子怡與楊冪 日前相約「上海蛋糕局」卻沒找趙麗穎，被認為「做局」搞排擠。近日在上海電影節首映現場，章子怡和楊冪正面作出回應。

章子怡稱，因為兩人在片中飾演的詹周氏和王許梅之間「惺惺相惜」，王許梅讓詹周氏吃到「甜頭」，因此楊冪假裝自己過生日請吃蛋糕。楊冪也補充，「這是兩個女性角色在彼此最難的時刻互相拉一把的狀態。」疑似間接闢謠「排擠說」。