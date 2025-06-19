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演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

娛樂新聞組／即時報導
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝劇「折腰」，雖然已經大結局，但相關討論度依然很高，其中飾演宋祖兒貼身丫鬟「小桃」的李雪琴，因劇中人設逗趣，粉絲數大漲。近日，李雪琴與劇中演員角劉端端、何泓姍、孔雪兒一起上綜，她爆料當初接演「折腰」是因為聽見「慶餘年二皇子」劉端端有演，「為了追星」因此點頭演出。

李雪琴透露，最初收到「折腰」邀約時猶豫不決，但得知劉端端也有參演後立刻同意，直言「非常非常喜歡端哥」，並稱他是自己「喜歡的很嚴重的男演員」。

據悉，兩人在「折腰」劇組初次見面時，李雪琴主動表示，「端哥，我來這戲是因為你」，沒想到劉端端也坦言，「其實我接戲也是因為妳」，這種互相選擇的緣分被網友稱為「理想友情天花板」，還有人說，「原來我們都嗑錯CP了！」

李雪琴飾演的丫鬟「小桃」，在「折腰」和劉端端飾演的「魏使君」有一段「摸鼻子調情」精采對手戲，在綜藝節目中，兩人現場還原了這段段戲。只不過，當劉端端忍笑摸了李雪琴的鼻子後，直接讓她嬌羞到臉紅，與劇中錯愕中帶有怒氣的模樣判若兩人。

不少網友看好兩人的緣分，紛紛「求二搭」，相關話題「劉端端李雪琴雙向奔赴的友情」單日瀏覽量更是一舉破億。

李雪琴在「折腰」中飾演丫鬟「小桃」，是個逗趣的角色。(取材自微博)
李雪琴在「折腰」中飾演丫鬟「小桃」，是個逗趣的角色。(取材自微博)

劉宇寧

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