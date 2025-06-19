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學霸女星4年生5娃開銷曝光 生到肚皮變皺動刀挽救

記者林怡秀／即時報導
李宓的身材完全看不出是5個孩子的媽。記者林怡秀／攝影
李宓的身材完全看不出是5個孩子的媽。記者林怡秀／攝影

以「資生堂千金」名號闖蕩演藝圈的李宓，擁有台大高學歷，2021年和圈外人老公「阿Q」結婚，4年內陸續生下5名子女，其中還懷了2次雙胞胎，最大的3歲半，最小的只有8個月，5名小孩開銷是否很驚人？她說「不會啊，1個月10萬吧」，因為她是獨生女，所以很嚮往有兄弟姊妹，未來也不排斥再繼續生。

李宓婚後幾乎每年都在懷孕生子，肚皮沒有休息過，試管費用加上產檢總共花了破百萬，她第3次懷孕時出現嚴重的妊娠紋，先前她去泰國穿比基尼，因為露出肚皮，遭網友砲轟「噁心」，後來她乾脆動刀解決：「其實工作上也不太方便，肚皮很醜、很鬆，網友一直罵說很難看，我就想說去做一下好了，不然接內褲業配，廠商還要幫我修圖，畢竟也會有礙觀瞻啦。」

她表示手術費用大概要花費60萬，「要把肚皮拉下來，切掉一大塊，再縫起來，肚臍還要切下來再移位，不然肚臍就會被拉到下面去」，她本來還異想天開，想把割下來的肚皮拿來做小皮包，「但是法律不允許，因為那算是醫療廢棄物」，問她還想再生嗎？她說其實她還有2個胚胎，覺得浪費掉很可惜，只是現在5個小孩已經讓她分身乏術，做人計畫只能暫時擱置。

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