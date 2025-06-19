疑與AV女優性交易 男偶像惹眾怒…THE BOYZ全團道歉

周鶴年因和前AV女優明日花綺羅驚爆性交易被退團。(摘自微博)

南韓 男團 THE BOYZ 成員周鶴年近日爆出與日本 前 AV 女優明日花綺羅私下約會，還被指涉及性交易。雖然他火速發出親筆信否認「從未做過任何非法行為或性交易」，但輿論早已炸鍋，形象重創、退團也難平眾怒。

這起風波不只讓周鶴年形同被演藝圈封殺，也把整個團體拖下水。6 月 18 日，THE BOYZ 透過粉絲付費平台集體向粉絲道歉，除了正在服兵役的隊長上淵，其餘 10 位成員全數出面貼文致歉，甚至連所屬公司 One Hundred Label 的會長都親自道歉，承認管理失責。

隊內大哥 JACOB 率先發聲，向支持者致歉：「本來只想帶給大家好消息，但現在只能說對不起。」成員泳勳則留下最長的訊息，感性表示：「看到粉絲的笑容讓我很幸福，也很擔心現在是否還能做到，我真的很難過。」賢在也說：「我知道有很多 THE B（粉絲名）因此受傷，甚至關上了心房。我會更加努力，用行動來回報大家。」ERIC 也感到自責：「這次事件讓大家失望，我真的很抱歉。」

柱延語氣沉重：「我了解粉絲現在的心情是多麼沉重和混亂，對不起讓你們承受這一切。」KEVIN 表示：「讓大家心累、心痛，真的很對不起。」NEW 更坦承，這段時間他也需要整理情緒，「甚至害怕面對粉絲，很抱歉沒能早點出來說明。」Q 也表態：「帶給大家傷害，我感到非常沉重和抱歉。」而最後的善舉則承諾：「我不會再做出辜負粉絲信任的行為，會誠實面對錯誤，好好反省，成為更好的人。」

不只成員道歉，公司會長車佳媛也公開表示歉意，承認是管理上的漏洞造成此次事件，未來將加強對藝人私生活的管理，也會進行倫理教育和內部制度改革，向所有支持者致上深深的歉意。