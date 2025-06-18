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阿湯哥等了44年…首座奧斯卡小金人入手 獲終生成就獎

記者陳穎／即時報導
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湯姆克魯斯將授予2026年奧斯卡終生成就獎。（路透資料照）
湯姆克魯斯將授予2026年奧斯卡終生成就獎。（路透資料照）

阿湯哥湯姆克魯斯主演的動作鉅片「不可能的任務」系列第8集「不可能的任務：最終清算」本月17日在台灣上映，全台票房已破4億元，榮登年度票房冠軍。他深耕演藝圈44年，卻一直和奧斯卡無緣，如今他終於要拿下生涯首座小金人，美國影藝學院公布，2026年將授予阿湯哥終身成就獎。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）也將頒發終身成就獎給編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）和製作設計師溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas）。受獎者將在11月舉行的年度奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards）頒獎典禮，獲頒奧斯卡小金人。

現年62歲的湯姆克魯斯，以電影「捍衛戰士」（Top Gun）和「不可能的任務」（Mission: Impossible）等動作片享譽全球，曾4次獲得奧斯卡提名，可惜並未成功拿下。主辦單位表示，湯姆克魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻，激勵我們所有人，他更是有史以來最受讚賞和收入最高的其中一名演員，並敬佩他致力於親自完成所有特技。

奧斯卡 湯姆克魯斯 阿湯哥

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