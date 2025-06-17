慈惠曬「爸爸視角」溫馨影片 因稱謂改變又被疑婚變

宥勝(右)和慈惠婚姻狀況不明。圖／摘自臉書

宥勝 和妻子慈惠結婚10年育有1對兒女，他因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，4月復出之路被斬斷後，爆出夫妻已離婚但未獲證實。昨晚慈惠分享女兒鋼琴發表會照片，提到了宥勝，雖然全文充滿溫馨氛圍，但因稱呼他為「爸爸」，不見「老公」2字，因時機敏感難免啟人疑竇。

慈惠透露自己因出門工作，錯過女兒人生第一場單獨上台的成發，收到爸爸傳來的演出片段，與他眼中的前世情人，「雖說知道爸爸愛女兒是天性，但眼中這閃亮亮的星星是…」，還提到女兒忘記準備頭飾，臨時cue 爸爸去洗頭，最後則說閃亮濾鏡只出現在女兒身上，兒子只能坐板凳。

其實有不少媽媽，本就會跟著兒女喊老公為「爸爸」，但慈惠先前曾稱宥勝「老公大人」，加上先前才爆出她為切割於是離婚，才會引發揣測。慈惠的心臟不是普通大顆，網友底下不客氣留言：「對你沒意見，但還是要退粉專謝謝。」她也禮貌回應：「謝謝指教，幫您退出了。」附上合掌和磕頭圖案。

此她外也一一回應稱讚女兒的留言，有人覺得女兒是放大版的媽媽，她客氣回說「大家都說我們長得很像」，有網友直言「最後還是提到了爸爸」，她答「這粉專永遠呈現我們最真實的人生，謝謝每個成員的陪伴」，且一路往下回覆不少網友的留言。