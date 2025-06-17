我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

慈惠曬「爸爸視角」溫馨影片 因稱謂改變又被疑婚變

記者趙大智／即時報導
宥勝(右)和慈惠婚姻狀況不明。圖／摘自臉書
宥勝(右)和慈惠婚姻狀況不明。圖／摘自臉書

宥勝和妻子慈惠結婚10年育有1對兒女，他因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，4月復出之路被斬斷後，爆出夫妻已離婚但未獲證實。昨晚慈惠分享女兒鋼琴發表會照片，提到了宥勝，雖然全文充滿溫馨氛圍，但因稱呼他為「爸爸」，不見「老公」2字，因時機敏感難免啟人疑竇。

慈惠透露自己因出門工作，錯過女兒人生第一場單獨上台的成發，收到爸爸傳來的演出片段，與他眼中的前世情人，「雖說知道爸爸愛女兒是天性，但眼中這閃亮亮的星星是…」，還提到女兒忘記準備頭飾，臨時cue 爸爸去洗頭，最後則說閃亮濾鏡只出現在女兒身上，兒子只能坐板凳。

其實有不少媽媽，本就會跟著兒女喊老公為「爸爸」，但慈惠先前曾稱宥勝「老公大人」，加上先前才爆出她為切割於是離婚，才會引發揣測。慈惠的心臟不是普通大顆，網友底下不客氣留言：「對你沒意見，但還是要退粉專謝謝。」她也禮貌回應：「謝謝指教，幫您退出了。」附上合掌和磕頭圖案。

此她外也一一回應稱讚女兒的留言，有人覺得女兒是放大版的媽媽，她客氣回說「大家都說我們長得很像」，有網友直言「最後還是提到了爸爸」，她答「這粉專永遠呈現我們最真實的人生，謝謝每個成員的陪伴」，且一路往下回覆不少網友的留言。

宥勝

上一則

「寒戰」新作來了…15秒影片曝光 吳彥祖驚喜獻聲

延伸閱讀

中國離婚要先申請再預約 有人兼職代理 1次能賺400元人民幣

中國離婚要先申請再預約 有人兼職代理 1次能賺400元人民幣
走出綠帽疑雲 60歲失婚港星鄭浩南疑爆戀情

走出綠帽疑雲 60歲失婚港星鄭浩南疑爆戀情
頻傳婚變劉詩詩…吳奇隆公開現身 1細節婚姻現況露餡

頻傳婚變劉詩詩…吳奇隆公開現身 1細節婚姻現況露餡
配偶欄空白… 宥勝未否認離婚 臉書、IG、 YT都清空

配偶欄空白… 宥勝未否認離婚 臉書、IG、 YT都清空

熱門新聞

伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00
周杰倫推出新歌「即興曲」。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫健康亮紅燈…他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

2025-06-12 11:22

超人氣

更多 >
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
觀光業跑最多 美國人最想換工作產業TOP5

觀光業跑最多 美國人最想換工作產業TOP5
紐約市長參選人蘭德 在移民法院外遭ICE拘捕

紐約市長參選人蘭德 在移民法院外遭ICE拘捕