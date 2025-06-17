旅美導演蔡渝涵走過東莞與美國：最溫暖的還是嘉義

旅美導演蔡渝堅持電影夢，10年都不曾放棄。圖／蔡渝涵提供

旅美導演蔡渝涵執導短片「大姊，賢慧」，由楊貴媚飾演家族大姊，與弟妹一同處理母親的後事，卻因性別限制無法爭取應有的位置，細膩刻畫傳統女性的含蓄與壓抑。導演坦言，靈感來自家庭經歷，家鄉嘉義更是她的創作養分。

現居紐約的蔡渝涵，畢業於哥倫比亞大學 電影導演碩士班，是編劇、導演與剪輯師。她的短片處女作「私家車」曾獲文化部短片輔導金資助，並榮獲第41屆金穗獎學生組最佳編劇、優等獎以及最佳美術設計獎。在紐約攻讀研究所期間，她為多位來自紐約及伯克利音樂學院的藝術家擔任音樂錄影帶的編劇、導演與剪輯，也為在地的台灣舞者製作舞蹈影片。

蔡渝涵自幼隨父母移居中國東莞，後來赴美留學，「私家車」以她聽聞的東莞台商家庭故事為主軸，描寫台灣女子帶著女兒赴陸尋夫的經歷，展現濃厚的台商眷屬視角。她回憶：「我4歲隨父母搬到中國，在台商學校成長，週末常和台商家庭來往，這樣的生活讓我對那個環境既熟悉又疏離。」

作為編劇與導演，她坦言這兩個角色皆具挑戰：「寫劇本時，從一個令人興奮的想法開始，但要磨成成熟的劇本很花時間，還會常常自我懷疑；而導演則要面對拍攝現場的現實限制，比如預算或天氣，必須在有限資源中找到滿意的解法。」短片「大姊，賢慧」的資金籌措也不易。她透過學校獎學金及美國群眾募資籌得拍攝費，與製片團隊一同尋找贊助商：「這過程很累，但也讓我學會整合資源。」

她談到創作靈感時表示，儘管不是刻意，她的作品總從女性視角出發。「我好像每次寫完才發現，又是女性角色！」她笑說，未來可能挑戰男性視角，但強調創作一定要誠實：「我必須真正理解角色，才能寫出動人的故事。」她的成長歷程橫跨台灣、中國與美國，對創作影響深遠。東莞的台商學校經歷讓她既熟悉台灣文化，又能從「異鄉人」角度觀察。赴美後，她表示：「美國讓我探索未曾想像的自己，遇到各種人，拓展了視野。